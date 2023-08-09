國際債信評比機構穆迪（Moody's）7日將美國10家小型地區性銀行信用評級下調1級，並將幾家規模較大的銀行也列入降級觀察名單，今年初才掀起波瀾的銀行業危機再度浮現，市場對金融業動盪的恐慌情緒蔓延，美股四大指數8日承壓，銀行股更是首當其衝。

大陸貿易數據不佳引發經濟放緩疑慮，加上穆迪降評利空，重燃市場對美國地區銀行擔憂，美股四大指數8日全數收黑，S&P500收跌19.06點，跌幅0.42％，收在4,499.38點；道瓊指數下跌158.64點，跌幅0.45％，收35,314.49點；那斯達克下跌110.07點，跌幅0.79％，收13,884.32；費城半導體指數下跌59.99點，跌幅1.6％，收3,679.42點。

國際信評機構惠譽（Fitch Ratings）摘除美國3A頂級信評衝擊仍餘波盪漾，然另一國際債信評比機構穆迪雖未跟進，但最新報告卻指出美國銀行第二季財報顯示獲利壓力續增，也讓美股「8月魔咒」警報再度響起。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於台灣時間8日晚間於SIGGRAPH 2023，發布新一代GH200 Grace Hopper平台，搭載為專為加速計算及生成式AI而打造的全球首款HBM3e處理器，並規劃將於2024年第二季度投產，然輝達股價8日未如預期受此激勵，反倒下跌1.66％作收。

群益投顧指出，台股當前有兩大硬傷，包括短線尚未見到新台幣匯價，以及台股籌碼狀態改善的跡象，台股技術面短空壓力未除，季線支撐力續受考驗，而整體而言，行情隨AI波動調整，建議投資人依技術面短打操作，並做好停損停利。