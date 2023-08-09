民進黨總統參選人賴清德日前接受專訪時表示，他不接受所謂「台獨金孫」的標籤，並認為台灣政治上只有「政治金童」，不可能有「台獨金孫」。對此，前立委蔡正元直言，賴清德想卸下台獨金孫的王冠實在太晚了，並認為賴已成「清德斯基」而不自知，這不僅是賴清德的悲哀，也會是台灣的悲劇。

針對賴清德在專訪中稱他不是台獨金孫，又說要跟對岸做好朋友一事，蔡正元今（9）日在臉書質疑，賴清德多年來去中、恨中、辱中，對於多年來的台獨活動能船過水無痕？蔡正元並舉烏克蘭總統澤倫斯基為例說明。

蔡正元提到，澤倫斯基在當選烏克蘭總統前也是和平團結樣貌，當選後變本加厲地去俄化，高舉反俄、恨俄、辱俄，禁止俄羅斯的文學、音樂、藝術，撕毀烏克蘭的九二共識、迫害烏東講俄羅斯語的烏克蘭人，又害怕俄國報復，因此把加入北約納入憲法，企圖引進美軍對抗俄軍。

然而，蔡正元指出，美國只想拿烏克蘭做棋子，搞垮俄羅斯的經濟和國力，不考慮派軍，因為俄軍有核子武器，所以俄烏戰爭一開打，俄國沒垮但烏國已成廢墟。

蔡正元認為，賴清德和民進黨多年來的作為和話術和澤倫斯基沒兩樣，以為靠著虛擬的「台灣主權」就可以玩弄台獨話術。不過蔡正元質疑，若台灣主權真的存在，美國為何不像對待南韓一樣與台灣建交且在台駐軍？

「剩下能確保台灣安全的方式，只剩避戰和備戰，而且要以避戰為主、備戰為輔」。蔡正元直言，賴清德以備戰為主卻毫不避戰，把避戰當作投降，這就是好戰。蔡正元強調，好戰要面對的形勢，是台軍軍力只有烏克蘭軍隊的一半，解放軍的軍力卻有俄軍的十倍，賴清德沒有澤倫斯基的本錢，美國的政客和軍人更沒有吹牛的底氣。

蔡正元說，避戰要面對的問題是，賴清德等人靠綠媒構築起的反中籬笆經不起一場颱風，結局會比澤倫斯基更不堪，現在歐美開始想把敗戰的責任推給自以為是的澤倫斯基，這就是賴要照的鏡子。蔡正元重申，賴清德想卸下台獨金孫的王冠，實在太晚了，更何況賴現在每場活動的講話，還是不脫台獨金孫的話風，並直言賴已成「清德斯基」卻渾然不覺，而這將是賴的悲哀，也是台灣的悲劇。