Q10是近年來熱門的營養補給品之一,常聽到它有益於心臟,是否真有此功效?對此,宇平診所心臟內科醫師劉中平分享,目前Q10在高血壓及心肌梗塞都有正面的研究報告,其中根據2021年美國家庭醫師學會期刊(American Family Physician)的分析研究顯示,Q10可讓心臟衰竭患者死亡率下降7%、住院率降低10%。

劉中平在粉專「劉中平醫師的心臟科筆記」發文表示,Q10的正式名稱為Coenzyme Q10,也就是輔酶Q10,是1957年科學家發現在人體的心臟、肝臟、腎臟、肌肉以及腦部都大量存在的重要物質,負責在細胞內粒腺體氧化過程中,協助三磷酸腺苷(ATP)產生的重要角色。因此,人體若是Q10不足,就可能產生代謝失調的情況; 而心臟衰竭的患者就被發現,血液和心臟肌肉內的Q10含量明顯不足。

劉中平提到,2021年美國家庭醫師學會的重要期刊分析研究顯示,Q10可以讓心臟衰竭患者死亡率下降7%、住院率降低10%,且沒有顯著副作用。除此,同年美國心臟學會期刊(Journal of the American College of Cardiology)的報導顯示,Q10似乎對statin類降膽固醇藥物產生的肌肉痠痛有不錯療效,該藥物雖是目前治療高血脂的首選,但也會造成血液和組織中的Q10大幅減少,有可能因此造成不適。

劉中平說明,在心臟方面,目前Q10在高血壓及心肌梗塞都有正面的研究報告,但針對心臟衰竭的治療較顯著。2014年在美國心臟學會心臟衰竭期刊發表的Q-SYMBIO隨機雙盲研究顯示,每天補充Q10可以降低嚴重心臟衰竭患者的症狀和死亡率。

藉由上述研究結果,Q10對心臟可能有幫忙,然而劉中平也提醒,專家建議仍需後續更大規模的研究報告才能定論。但若是因使用降膽固醇藥物,所引發的肌肉痠痛和心臟衰竭的患者,可以嘗試使用Q10。