大S和汪小菲前年宣布離婚，但兩年來風波不斷，昨(8日)父親節大S一口氣宣布已在北京法院提告汪小菲和張蘭，引來張蘭透過律師反批炒作，揚言反告大S律師鄧高靜，鄧高靜則回應：「手上證據充分，並已提交法院，歡迎來告」。昨媒體更在第一時間曝光汪小菲將突襲來台，於本月12日現身瓊斯盃籃球賽開幕記者會，是否有望和大S當面對質，令外界好奇。

大S昨透過律師表示，去年11月21日，張蘭女士、汪小菲先生在微博、抖音等平台持續對大S進行侮辱、誹謗等行為，今年2月16日已經對兩人和公司北京微播視界科技有限公司（抖音平台）提出訴訟，案子已經陸續於今年3、4月立案，並表示大S身為網路暴力受害者，將透過法律維護其合法權益，也相信北京互聯網法院會依法即時審理案件，並做出公平公正的判決。

對此，張蘭昨反批大S委託的律師及律師事務所炒作，「望貴所及鄧高靜律師立即停止炒作及侵權行為，通過網路社交平台向張蘭女士賠禮道歉」，認為全案在4月立案，如今隔了8個月才公開，分明有炒作嫌疑，要求該名律師立刻道歉，並公開向張蘭致歉，但鄧高靜律師拒絕，強調：「當事人決定何時公布維權進展是當事人的權利」。

據《三立新聞網》報導，就在大S宣布開告汪小菲後，小禎前夫李進良透露，汪小菲本月12日將出席第42屆瓊斯盃籃球賽開幕記者會，由李進良投資、彰化議長謝典林當幕後老闆的「LuxyGirls」啦啦隊將擔任開場嘉賓，李進良說先前到大陸工作認識汪小菲，因汪小菲近期常來台處理官司和公司問題，就順便邀他來看活動，結束後吃個飯，但目前簽證問題還沒解決，當時能否順利來台還是未知數。