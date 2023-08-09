脫口罩後多種病毒齊發，小兒科醫師陳信宏日前分享有4名阿兵哥集體來看診，症狀有發燒、頭痛、拉肚子等，在部隊裡快篩過都不是新冠，懷疑是染A型流感群聚，結果快篩後發現，3人罹患A型流感，另一人感染腺病毒，4人都可以放假。

陳信宏在臉書提到，日前有4名阿兵哥來診所看診，有發燒、頭痛、肚子痛還有拉肚子，新冠病毒快篩在部隊做過，4人皆陰性，因此帶隊的幹部認為，是部隊裡有阿兵哥染A型流感，傳染給大家。

陳信宏表示，經過問診跟身體檢查，同時幫4位阿兵哥都做A型流感及腺病毒兩種病毒快篩，一開始只有2位快篩出現A型流感陽性，中獎的阿兵哥有一點開心，他猜測應該就是可以放假休息好多天。而沒有出現兩條線的阿兵哥，則有一點失落，但再放3分鐘後，第3個阿兵哥A型流感快篩出現第二條線，也是中A型流感感染，第4個阿兵哥則出現腺病毒2條線，確定是腺病毒感染。

陳信宏表示，所以4個阿兵哥最後都可以放假休息。但他們不能關在同一個休息區，因為腺病毒跟流感是兩種不同病毒，關在同一個休息區，最後就是流感好了又開始生病感染腺病毒，腺病毒的好了之後，就會轉成流感症狀。他指出，這例子告訴大家，還是需要讓醫師詳細檢查，才能夠對症治療，也才能清楚了解要如何照顧這些不同疾病的患者。