彭博社指出，2021年選擇在美國上市的Coupang，是亞洲少數幾家能夠獲利的大型電子商務公司之一。背後有知名大金主日本軟體銀行撐腰的酷澎，從去年第3季就虧轉盈，主要是靠類似亞馬遜Prime的付費會員制Wow在支撐。

有韓國亞馬遜之稱的Coupang，上季淨利1.45億美元，2022年同期則虧0.75億美元。營收淨額大增16%並來到58億美元，與市場預估一樣。酷澎表示，成長動能正在加速，本季營收以及上網購物的顧客數量，可望雙雙大增。

Coupang這些網上買東西的活躍客戶，是指一季內至少會利用App訂購商品的消費者，上季破天荒增至1970萬，比去年同期要多10%。去年，酷澎把月費從2,900韓元漲至4,990韓元，約3.8美元。另外，也在Coupang Eats上大打折扣戰，想藉由會員特有的福利，來增加對這個食物外送平台的向心力。

彭博社表示，酷澎利用快速配送的服務，不僅可彌補電商業務成長趨緩的不足，也可留住客戶善變的心。已退出日本市場的Coupang，正把準星瞄準台灣，並將擴大台灣投資。據悉，酷澎將拿出4億美元左右在台投入新業務，包括擴充規模、串流以及外送餐點等。