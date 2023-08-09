樂天啦啦隊女神林襄擁有甜美長相與魔鬼身材而爆紅，但今(9)日卻被週刊爆出戀情，原來林襄正與小4歲樂天桃猿球員馬傑森戀愛中，消息曝光引得粉絲心碎，不過眾人馬上討論起下位啦啦隊女神，直呼李多慧超頂，表示：「現在是她的天下」。

林襄與馬傑森今(9)日被爆出熱戀中，被拍到兩人晚上牽手逛街，隨後一同回女方家過夜，其實兩人的互動早有端倪，他們私下在社群平台的互動頻繁，林襄甚至曾在限時動態曬出寫有馬傑森名字與背號的「特製愛馬4包」，也會現身男方貼文下方留言為其加油，據說熱戀一事早在圈內傳開。

消息曝光後，立刻引起PTT網友討論，有的粉絲直呼「心很痛」、「不是規定不能跟球員戀愛嗎？想哭」、「我氣死了！得不到的幻滅直接轉化成怒氣」，不過也有不少人已經在討論新的啦啦隊女神，網友們相當推崇李多慧，「輾壓林襄」、「只推李多慧」、「看到新聞了，我現在心只剩多慧」、「還好吧！李多慧比較可愛」、「現在是李多慧天下」。

除了李多慧外，早在林襄爆出緋聞前，網友們早以「慈妹和林襄哪個才是最頂的」為題，討論兩人的魅力，並分享一段慈妹先前一段場邊應援的影片，只見慈妹的身材絲毫不輸林襄，笑容足以電翻大批網友，引起熱烈討論，「慈妹越來越有魅力，最頂啦」、「前幾天在那邊期待李多慧，我愛本土的啦」、「看不出來慈妹那麼兇」、「慈妹真天然美女，身材啊嘶」