多家媒體引述主辦單位披露，在世界各國廣受歡迎的「TEDx論壇」活動，原定8月13日在廣州主辦TEDx（TEDx Guangzhou）演講活動，當局認為境外勢力的思想會利用該活動進行滲透、入侵國民，因此強制取消，因此下令以「境外非政府組織境內活動管理法」取締。

據美國自由亞洲電台報導，中國大陸新版《反間諜法》今年7月1日生效後，全面加緊對NGO組織的控制。

報導引述北京民間益仁平中心聯合創辦人陸軍觀察，當局此舉是「改革開放」以來的又一個倒退：「僅僅是因為有美國的背景就把它取締了。這是過去十多年來，中共當局不斷採取閉關鎖國政策的一種延續。」

泰德在微信公眾號發聲明反駁

上週一，廣州泰德在微信公眾號發聲明稱 8月13日舉行的「廣州TEDx年度演講大會」將延期舉辦。聲明稿表示，廣州市公安局認為，該活動不符合《境外非政府組織境內活動管理法》的有關規定。

主辦方反駁，主辦單位並不屬於上述法律管轄中的「在境外註冊、要在中國開展業務的境外非政府組織」，他們是一群來自本地的志願者，並非TED的僱員，更不是一個「組織」，且所有的演講內容和邀請講者都是他們自願，包括請誰演講、以及準備的演講話題。

研究非政府組織NGO的陸軍說，廣州有關當局取締泰德廣州年會採用的是《境外非政府組織境內活動管理法》：「就是境外NGO法，這部法律是在2017年實施的，他的目的就是針對公益領域、慈善領域、非盈利領域。而且直接打擊中國的NGO，尤其是那些與國際有合作的NGO，但是該法律受關注的程度不如《反間諜法》高。」

公開資料顯示，TED（指Technology Entertainment Design在英語中的縮寫，即技術、娛樂、設計）是美國的一家私人非營利機構，該機構以它組織的TED大會著稱，這個會議的宗旨是「傳播一切值得傳播的創意」。

TED誕生於1984年，其發起人是理查德．索．烏曼。2001年起，克里斯．安德森接管TED，創立了種子基金會（The Sapling Foundation），並運營TED大會。每年3月，TED大會在北美召集眾多科學、設計、文學、音樂等領域的傑出人物，分享他們關於技術、社會、人的思考和探索。

中國大陸媒體指《反間諜法》立功

中國大陸《頭條新聞》以「《反間諜法》立功，廣州警方叫停NGO活動，斬斷境外勢力滲透渠道」為題發文稱，廣州警方叫停了一個由境外非政府組織策畫的名為「TEDx Guangzhou 2023」的大會。該組織未按照中國大陸相關法律程序，在未獲許可證的情況下在中國大陸境內開展活動。

俄羅斯衛星通訊社的標題則是「中國因擔心外國勢力滲透取消廣州TEDx活動」。報導稱，在警方介入之前，中國大陸曾多次向國際企業承諾，中國大陸將致力於開放，同時加強法律手段打擊「外國滲透」。