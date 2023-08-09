大陸央視新聞用戶端報導，北京市9日上午召開防汛救災工作情況新聞發布會。北京市委常委、市政府常務副市長夏林茂會上指出，受杜蘇芮颱風影響，7月29日20時至8月2日7時，北京市遭遇了歷史罕見特大暴雨，全市平均降雨量331毫米。昌平區王家園水庫降雨745毫米，是北京有儀器測量記錄140年以來最大降雨量。大清河流域漫水橋站最大洪峰流量5300立方米／秒，是有實測數據以來的歷史最高紀錄。

夏林茂表示，從氣象監測數據上看，單站降雨量破歷史極值，昌平區王家園水庫降雨達到745毫米，是北京地區有儀器測量記錄140年以來的最大降雨量。地質災害監測數據記錄到了更高極值，降雨量在1000毫米以上的有3個點位，700毫米以上的有51個點位。全市平均降雨量達到331毫米，83小時內降雨是常年年均降雨量的60％。門頭溝區平均538.1毫米，房山區平均598.7毫米。

降雨導致的洪水來勢快、量級大、峰值高。永定河流域盧溝橋最大洪峰流量是1925年以來的最高值，從1000立方米／秒上漲到峰值4650立方米／秒僅2個小時。

大清河流域漫水橋站最大洪峰流量5300立方米／秒，是有實測數據以來的歷史最高紀錄，拒馬河流域張坊站最大洪峰流量6200立方米／秒，位列有實測數據以來歷史第二位。