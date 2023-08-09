樂天啦啦隊女神林襄，被爆與21歲樂天桃猿球員馬傑森大談姐弟戀，日前約會完後更一同到女方家中過夜，愛苗逐漸滋長，如今馬傑森的背景也被起底，據悉是一名實力指日可待的職棒新星。

馬傑森在2018年奪下高中棒球聯賽《最佳十人》三壘手獎項，接著於2020年季中選秀會時，被樂天球團以第一輪第五順位選中，簽約金是480萬台幣，另有100萬元激勵獎金，月薪則是8萬台幣，守備位置以二壘、三壘及鎮守游擊大關為主， 2020年10月17日正式以一軍身分出賽，當時他以18歲的年齡，創下隊史最年輕野手出賽紀錄，此外， 他因為俊俏外表，深受許多女球迷喜愛，人氣一直居高不下。

如今馬傑森爆出與林襄熱戀，兩人還甜蜜牽手共返女方香閨過夜，至於會有交集是先前一起合拍通訊廣告，才有進一步的認識，有眼尖網友表示兩人戀情其實早有端倪，像是林襄曾在限動曬出馬傑森版愛馬仕包，更於馬傑森的貼文底下留言打氣，如今看起來都疑似在隔空放閃。

眼見球員與啦啦隊疑似無視禁愛另傳出戀情，根據《三立新聞網》報導，樂天球團表示林襄工作一切正常，今晚也將上場應援，至於林襄經紀人則表示對於藝人隱私不予以回應。