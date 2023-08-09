「故事哥」史多瑞（Trevor Story）傷後復出，紅襪等待他解救球隊低迷不振的近況，9日主場迎戰美聯中區戰績墊底的皇家，紅襪投手群壓不住對方打線，皇家先發打線人人敲安灌進9分，紅襪全場只擊出6支安打，本季初登場的史多瑞完全熄火，單場吞下3張老K，前役結束連敗的紅襪再度落馬，系列賽首戰3比9不敵皇家。

史多瑞7月底展開小聯盟復健賽，出賽13場敲出12支安打，包含4轟和4支二壘安打，長打率飆到7成，儘管打擊已經沒問題，但紅襪依然耐心等到史多瑞百分之百健康，才願意將他拉上大聯盟，也為了空出40人名單給史多瑞，紅襪將長期扛起先發游擊手的張育成擺進指定讓渡名單。

紅襪9日主場交手皇家，史多瑞打先發第3棒游擊手，首打席一壘有人時遭內角沉球三振，皇家外野手華特斯（Drew Waters）4局上開轟，紅襪陷入0比3落後。4局史多瑞擔任首位打者，皇家投手辛格（Brady Singer）持續進攻好球帶，用3顆球將史多瑞三振出局。

5局下半紅襪好不容易追回2分，牛棚卻在比賽尾段垮台，6、7兩局合計丟了6分，史多瑞第3次打擊機會還是拿辛格沒辦法，擊出游擊滾地球出局，7下紅襪開路先鋒杜蘭（Jarren Duran）二壘打敲回1分，史多瑞仍未找回打擊手感，揮空外角大壞球，吞下單場第3張老K，史多瑞上一次吞下單場3K是在去年美國時間的7月5日。皇家則是以華特斯、梅倫德斯（MJ Melendez）、麥錫（Michael Massey）各敲1支兩分全壘打，靠著兇猛火力以9比3撕碎紅襪，結束了最近3連敗。