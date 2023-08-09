「淨零碳排」目標引領產業風向，遠雄建設（5522）積極投入ESG專案，自2022年開始，攜手子公司遠雄營造，實施溫室氣體盤查，加強產品上下游碳足跡管理，經SGS外部查證，於2023年6月21日取得查驗聲明書，順利通過「ISO14064-1溫室氣體盤查、查證」國際認證。

經統計遠雄建設及遠雄營造2022年溫室氣體總排放總量為196,258.971公噸CO2e/年，其中直接排放量74.2884公噸CO2e/年，間接排放量196,184.6826公噸CO2e/年。

為深化環境改善影響力，遠雄建設早於2021年就首度展開溫室氣體盤查，以實踐工作場域節能減碳的目標，惟營建業的主要碳排放並不來自於職場，而是來自各建案地的施工用電、大宗物料採購，以及處理營建廢棄物所產生的碳排放等。為了更瞭解碳排放的來源，2022年遠雄建設擴大盤查範圍，與子公司遠雄營造共同進行溫室氣體盤查，清查營運邊界內類別一至類別四的溫室氣體排放源，並根據「ISO 14064-1：2018」準則編製盤查報告書，最終取得外部認證。 根據盤查結果，類別四－「組織使用的產品帶來的間接溫室氣體排放」占總排放量的98.14%，為排放源中占比最高，主要來自於購買大宗物料的間接碳足跡，以及處理營建廢棄物產生的排放量。

對此，遠雄建設已積極展開多項減碳行動，例如，在台中新案《遠雄藝舍》的規劃設計，建築主結構混凝土配比中以高爐石替代部分水泥，並取得合格級低碳建築候選BCFd認證；為了減少處理營建廢棄物所產生的碳排放，遠雄建設致力於研發廢棄物再利用技術，將工地廢棄物再製成建材及傢俱，並已廣泛應用於總部辦公大樓裝修。

盤查排放量只是減碳的第一步，遠雄建設以2022年為基準年，逐年檢視減碳績效，持續發展綠建築及低碳建築，並推動建築生命週期碳盤查及建築能耗EUI值資料庫建置，讓減碳不侷限於建築興建，而是延續至建築使用及拆除的完整生命週期，使得企業的永續作為能夠傳達給大眾使用者，進一步擴大ESG的影響力。