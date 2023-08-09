首條直通中越邊境高鐵開始鋪軌，趕年底開通營運。（南寧鐵路微信公眾號）

據大陸微信公眾號「南寧鐵路」9日消息，廣西壯族自治區防城港市境內，鋪軌機已於8日將一組500米長的鋼軌，鋪設到防城港至東興鐵路預鋪好道砟、軌枕的道床上，顯示中國大陸首條直通中越邊境的高鐵－防東鐵路進入鋪軌階段。

截至目前，防東鐵路全線隧道、橋梁工程已全面完成，路基工程完成90％，站前工程總體完成97％。按施工計畫，今年9月底前完成全線鋪軌施工，12月底具備開通營運條件。

防東鐵路處於中國大陸沿海鐵路最西端，是通達大陸與越南唯一海陸相連的口岸城市東興市的首條鐵路。線路自防城港北站南端引出，向西南至東興市站，途經防城港市江山鎮、東興市江平鎮，正線全長46.9公里，設防城港北站、東興市站，預留江山半島站，設計時速200公里，基礎設施預留時速250公里條件。

防東鐵路全線鋪軌施工106.7公里，鋪道砟28萬立方米，鋪道岔27組。這條鐵路沿邊沿海，背靠十萬大山，地形地貌複雜，共有8座隧道、32座橋梁，橋隧比達68％，長鋼軌運輸和鋪設風險高、難度大。鋪軌施工過程中，施工單位採用人工配合機械設備預鋪道砟、布枕，再由先進的履帶式鋼軌牽引車拖拉500米長鋼軌進行鋪設，具有安全性好、工序少、效率高、施工範圍廣等特點，有效確保鋪軌順利。

防東鐵路專案是《「十四五」推進西部陸海新通道高品質建設實施方案》通道內聯外延重點工程之一，開通營運後，防城港至東興將結束無鐵路交通歷史，兩地通行時間將從目前60分鐘縮短至20分鐘左右。

邊境口岸城市東興市將接入大陸全國高鐵網，中國大陸高鐵與越南雲屯至芒街高速公路間公鐵聯運轉換距離縮短至5公里，打通北部灣經濟區乃至粵港澳大灣區通向東協國家的高鐵通道，對促進雙方經貿往來有積極作用。