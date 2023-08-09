高雄市議員黃捷昨獲民進黨高市黨部中執會通過，正式加入民進黨，外界也關心有同樣出身，現為無黨籍立委的林昶佐是否會跟隨黃捷腳步加入民進黨？林昶佐9日表示，立委任期雖只剩半年，但仍安排許多重要工作要做，他會按照目前的規畫努力，未來的事之後再說。

林昶佐今早陪同民進黨北中正、萬華立委參選人吳沛憶拜票西寧市場，針對媒體詢問，何時跟隨黃捷腳步加入民進黨？林昶佐表示，他們過去經常談到找適當時機便可加入民進黨的事，所以他很早就知道黃捷何時會提出入黨申請，吳崢則是參選新北市立委加入民進黨，大家都在適當時機點加入民進黨，他並不太驚訝。

林昶佐說，他的立委任期雖然只剩半年，但仍有很多重要工作，像是下月要出席重要國際會議，自己按照目前規劃繼續努力即可，未來的事情之後再說。

媒體追問，何時才是最好的時機點？林昶佐表示，他有很多重要國際工作，國外組織及其幹部，都希望他在立法院處理跨黨串連的事情，也因此他的時機只好一直推遲。

他指出，如果要跟不同黨派溝通，幫助台灣與國際有更多串連，無黨籍會是他最好的身份，平時與民進黨談論當然會順利，但立法院仍有其他黨團要做溝通，以無黨籍身份溝通，對國際社會而言會比較適合。

針對外界酸黃捷、林飛帆等人30歲後加入民進黨，是因為認清事實需要大黨資源，林昶佐表示，他們過去從未討論到資源問題，如何在不同崗位盡更多力量才是重點，所以吳崢選議員、黃捷面對罷免，討論的都是這件事。若能在民進黨裡面有更多發揮機會，他們的選擇當然很自然。

民進黨主席室主任周威佑則表示，所有優秀、共同為台灣努力的年輕人，民進黨都非常歡迎。