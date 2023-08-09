AI熱潮在全球股市大爆發，一票概念股飆出新天價，AI伺服器大廠美超微（Supermicro）今年以來股價暴漲3倍，周一（7日）衝上353美元，創下歷史新高，但8日盤後公布本季財測遜於預期，拖累盤後股價狂殺近10%。台灣多檔AI供應鏈持續回檔，緯創7月營收雙降，今股價狂殺逾5%，廣達、英業達、神達也下跌1~2%不等。

MarketWatch報導，美超微預估本季（截至2023年9月30日止）營收為19億~22億美元之間（中間值20.5億美元），非一般公認會計原則（Non-GAAP）每股稀釋盈餘為2.75美元~3.50美元之間（中間值為3.125美元），遜於華爾街預計每股盈餘3.21美元，營收為22億美元。

美超微預估2024會計年度（截至2024年6月30日止）營收95億~105億美元之間，相當於年增33~47%，而分析師預計為98.8億美元。

美超微執行長梁見後（Charles Liang）表示，由於AI相關技術支出暴增，及供應短缺的影響，季營收介於19億~22億美元之間。

美超微周二（8日）股價下跌1.67%至347.40美元，盤後下殺9.5%至314美元。今年迄今已飆升323%。