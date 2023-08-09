台灣從6月30日始正式通過《道路交通管理處罰條例》，若汽、機車不停讓行人將加重罰責，最高可開罰6000元。台北文山區羅斯福路6段，日前就有1名孕婦過馬路時險些遭撞飛。孕婦事後報案，文山第二分局（6）日回應，因該案並未發生交通事故，且依「台北市錄影監視系統設置管理自治條例」相關使用規定，交通監視器畫面不得作為舉發依據，因此無法開罰駕駛。

立委游毓蘭對此回應，「該做的不做就是官逼民反，該改的不改就是準備被人民唾棄。」（圖 / 立委游毓蘭提供）

針對警方不予開罰結果，立委游毓蘭特請警政署、台北市警察局說明此案，而台北市政府警察局仍堅持，依規定不能舉發。

游毓蘭質疑，當事者已經報案，警察除調閱監視器，為何卻未通知自小客車駕駛人到案說明？調查清楚依規定舉發，維護人民權益，如此以往，如何擺脫行人地獄惡名？

游毓蘭表示，依照「台北市錄影監視系統設置管理自治條例」第四條第一項規定，錄影監視系統之設置，應以維護公共安全、社會秩序、犯罪預防及偵查為目的，並兼顧人民權益，以適當方法為之，不得逾達成目的之必要限度。交通秩序原本是屬社會秩序一部分，民眾報案險遭撞及威脅生命安全，經警調閱錄影監視影像佐證，違規屬實即依第四條規定予舉發本來就是依法有據。

游毓蘭進一步說明，警方最常使用「自治條例」相關使用規定，交通舉發取締未符合設置公家監視器（CCTV）目的，不得作為舉發之唯一依據，但是本案有被害人檢舉，影像不是唯一依據。

游毓蘭強調，「台北市錄影監視系統設置管理自治條例」起源於民國102年台北市設置CCTV時，議員們反對裝設拒絕支持預算後，是府會妥協的結果，堅持CCTV作為犯罪預防、交通事故調查使用，卻絕不作為交通違規告發使用。

游毓蘭認為，多半民眾現如今已能正面看待CCTV，而此次孕婦在人行穿越道上險遭不測，民眾也已經意識台北市自治條例已經不合時宜。

最後游毓蘭表示，「雖然我是立法委員，仍然必須要面對現實：警察是不怕官，只怕管，台北市的警察沒在聽中央民代的。」

游毓蘭最後向所有關心行人安全的台北市民喊話，請求他們向選區議員要求，請他們修改「台北市錄影監視系統設置管理自治條例」，讓台北市的CCTV也能作為改善交通，取締嚴重違規的佐證！