在一段戀情中，有些人懂得製造生活上的小情趣，讓彼此感情升溫，但有些人則是天生是塊大木頭，毫無情調可言，《小鐵星座》運勢專欄分享相處上超無聊不懂取悅伴侶的前3名星座，依序是摩羯座、處女座、天秤座和他們談戀愛就像機器人一樣，不會感受到任何粉紅泡泡。

▍第3名：天秤座

天秤座總是太過注重自己的言行舉止，從不輕易表現出生氣或流淚的一面給別人看。他們時常讓自己的人生過得太壓抑，導致與伴侶之間沒任何情調，進而讓對方感到無趣，也間接地無法表現自己真實性格。

▍第2名：處女座

處女座不擅於表達內心想法，即便是伴侶，也很少會把愛說出來。而且處女座天生追求完美，會制定出戀愛流程，導致就如同拍戲一樣按部就班，毫無激情可言。另外，他們也十分潔癖，例如情侶間互相餵食東西做不到，認為極度不衛生，更是無法忍受眼前環境髒亂，進而澆熄彼此之間的情趣。

▍第1名：摩羯座

摩羯座是眾所周知的工作狂，在他們的世界裡只有工作和業績這兩個詞，他們的人生是風平浪靜的，總是喜歡提早規劃好每件事情，所以能平順的過日子，也很少有任何驚喜出現。在生活中他們個性古板毫無幽默感，只能提供伴侶物質上的滿足，不懂如何製造情趣，導致對方覺得太過無聊而提出分手。