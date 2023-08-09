H姓男子3年前擔任補習班老師時，利用「一對一」幫國小女學生上課後輔導時摸胸猥褻，他摸完胸部和大腿後，給她100元買雞排；最高法院駁回H男的上訴，考量他犯後未坦承犯行，依對於未滿14歲女子猥褻行為罪判處8月徒刑，H男須入獄。

H男是北市某補習班的輔導老師，被害人案發時12歲是補習班之學生，H男在2020年4月18日下午利用期中考前週末加強指導她課業之機會，在她持考試卷前往補習班辦公室之機會，於教導過程中將手自她上衣下擺伸入撫摸她胸部。

被害女學生在同年月23日上午7點因心理壓力過大而向其母親表示不想再去補習班，母親因察覺有異而詢問，少女始告知遭H男猥褻之事，母親於是帶同她前往報案因而循線查獲H男。

台北地方法院一審及高院二審都認定，H男利用指導課業之機會，對女學生為猥褻行為，所為對她身心健康與人格發展造成影響，自應受一定程度之刑事非難，且他犯後坦承犯行，判處有期徒刑8月，H男提上訴遭最高法院駁回確定。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。