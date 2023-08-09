農業部畜產試驗所歷經10年育成可產藍殼蛋的新品系天晴烏骨雞，也是目前全國唯一具備玫瑰冠、纓頭、藍耳、鬍鬚、絲羽、烏皮、烏骨、烏肉、毛腳及多趾等十全外貌的烏骨雞，明顯與台灣現有烏骨雞不同。除了雞蛋蛋殼色澤為天藍色外，也具獨特營養價值，至40週齡產蛋數較現有商業烏骨雞增加近1倍，是相當具潛力之種用烏骨雞，可用於繁殖供生產藍殼烏骨雞7蛋或雜交其他雞種生產藍殼雞蛋。

畜試所表示，藍殼烏骨雞蛋為特色化蛋品，頗受青睞，國內現有商業烏骨雞所生產之蛋殼顏色從褐色到藍色皆有，然而尚無法穩定生產藍殼蛋。畜試所選育的天晴烏骨雞所產之蛋殼顏色不僅皆為天藍色，且具穩定生產優勢，母雞40周齡蛋重為43.2公克，至40周齡產蛋數為78枚，遠高於現有商業烏骨雞的44枚，可解決商業烏骨雞蛋殼色澤雜亂與產蛋數低落之問題。

畜試所指出，天晴烏骨雞蛋在營養上具獨特性，其鈣、鋅、鐵、卵磷脂、DHA、羥丁胺酸、離胺酸、葉酸等含量皆顯著較褐殼雞蛋高。與商用褐殼雞蛋相比，天晴烏骨雞蛋之鈣含量為507 ppm，增加120％、DHA為2.28％，增加185％、Vit A為1,223 IU／100 g，增加105％、Vit B1為1.5 ppm，增加150％，為蛋品消費市場的新選擇。

畜試所說明，天晴烏骨雞為不具白血病J病毒及雛白痢之清淨種雞，母雞所產之蛋殼顏色極具吸引力，且產蛋數多，可供產業繁殖產蛋用烏骨雞或品種改良之種雞，以創造台灣特色性農產品競爭力。