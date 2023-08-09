台灣約有230萬人腎衰竭，腎臟科醫師江守山表示，國外研究證實，吃薑黃、喝咖啡、喝水、增加褪黑激素，這4種方式可保護腎臟功能，甚至可逆轉腎衰竭。值得注意的是，褪黑激素可對抗棘手的腎臟病，人體可自行生成褪黑激素，「白天看天空30分鐘就可增加睡眠時褪黑激素的分泌，達到護腎的效果。」

腎臟科醫師江守山在《逆轉腎不洗腎》YouTube中表示，過去認為腎臟受損無法逆轉，但越來越多研究發現，許多食物可以改善腎功能，包括薑黃、咖啡、水、褪黑激素。根據一項前瞻性的雙盲對照研究，針對頑固性的紅斑性狼瘡腎炎的患者，薑黃可提升腎功能，減少血尿、蛋白尿的問題。咖啡也早認證可護腎，國外研究發現，一天2杯黑咖啡可維護腎臟功能。

他表示，若水分不足，毒物在人體內濃度將升高，進而傷害腎臟，「除非是因心臟衰竭等造成的水腫，否則每天應要喝2500毫升的水。」

此外，褪黑激素原本被用來調整時差，近來被發現能對抗糖尿病腎病變、肥胖引起的腎病變等，所以腎臟有保護效能。江守山表示，除了吃富含褪黑激素的食物如開心果、酸櫻桃等食物外，人體也可自行合成褪黑激素，

他說明，若民眾想增加體內的褪黑激素量，只要在白天凝望天空30分鐘，「不需要直接曬太陽，只要眼睛接觸到光線即可，」就能增加晚間睡眠時褪黑激素的分泌，進而達到護腎的效果。