台南市長黃偉哲（右五）今天上午視察台南榮家新建工程進度。（曹婷婷攝）

台南榮譽國民之家斥資16億4100萬元遷建東區平實基地及網寮北基地，平實基地9月底完工、網寮北基地今年底完工，待完成驗收及點交，明年6月完成搬遷。台南榮民之家表示，2基地共規畫600個床位，除台南榮家現有388位榮民搬遷入住外，剩餘212個床位吸引1450人報名爭搶機會，搶手程度超乎預期。

黃偉哲今天上午視察由台南市政府工務局代辦的台南榮譽國民之家新建工程，盛讚「不像安養機構、像別墅」。他說，新的榮家沒有傳統的機構感覺，少了沉悶感多了生氣，而且保留基地原有的200多棵樹，建築外觀與房間設計都能讓長者住得更舒適，有團體家屋的感覺，長者就像住在自己家。

他也提到，現址位於東區文化中心附近的台南榮譽國民之家，占地5公頃，搬遷完成後，將規畫作為成大里活動中心及市府機構辦公使用，節省新建廳舍費用，加上永康砲校搬遷、首府大學搬遷後，盤點可利用的辦公廳舍都會安排市府機關進駐。

他強調，就他個人理念，不希望大興土木，再花錢蓋一堆機構，希望能替政府省錢、物盡其用，目前包括工務局、環保局、衛生局等單位都有另覓辦公場所的需求。

工務局指出，平實基地新建的「台南榮民之家」，規畫450床長照、養護和失智中心；網寮北基地建置「榮民健康服務園區」共150床，新的台南榮家是全台第一座緊鄰醫院、位處便利市中心的榮民之家，可提供養護，加上就近的醫療照顧，達到「醫養合一」目的。

南市府表示，榮家舊址的「機35」機關用地於遷建後，可透過都市計畫變更活化土地效益，未來規畫有捷運轉運站等建設，另也會開發具有帶動地方經濟與都市發展的產業。