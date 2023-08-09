金門地區長合餅舖以「金門高粱蛋黃酥」榮獲得經濟部商業司「2023年度台灣餅甄選-花東離島地區傳承獎」、良金實業有限公司則以「高粱牛肉爐獨享包」榮獲經濟部工業局「2023年度新味食潮獎」，昨（8）日金門工業會常務理事陳緣姿偕同理監事及得獎業者拜會縣府，由副縣長李文良接見表揚殊榮，藉以提振地區商家商貿士氣，齊心共創經濟榮景。

縣府指出，由經濟部商業司主辦的「台灣餅甄選」，主要在鼓勵以台灣餅藝爲底蘊，發揮創意及善用在地食材與風土特色，將台灣餅打造成具經濟產值的幸福產業；而「傳承獎」作品強調傳統作工精神，輔以精進改良配方，讓新世代也能嚐到古早的好味道，這個獎項不僅是對過去的致敬，更是對未來的承諾；工業局主辦「新味食潮」使台灣食品產業能扣合國際食品趨勢方向，引導國內食品產業新價值翻新創造，提升台灣食品內蘊價值及外顯能見度。

李文良說，傳承獎和新味食潮獎，這兩個獎項代表著不同的價值與精神，但卻同樣凝聚著我們對於傳統美食的熱情與對於創新美味的追求。長合餅舖及良金實業有限公司本次從許多競爭對手脫穎而出，將傳統與現代融合，創造出嶄新的美味，也讓金門特色飲食立足台灣走向國際，縣府也給予肯定，感謝他們守護在地飲食文化及創新，以及對美食文化的堅持與愛護。

縣府表示，今後在產業輔導上將持續為企業提供指導、支持和資源，幫助商家克服困難，實現可持續發展；產業輔導也在不斷演變和創新，縣府也會密切關注市場趨勢，不斷改進和優化輔導服務，確保企業能夠適應變革，保持競爭力；同時也要強調合作和共享，促進企業之間的互助和學習，攜手共進。