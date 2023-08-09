國民黨2024總統參選人侯友宜今（9）日公布能源政策，主張將核能列入乾淨能源，逐年降低燃煤及燃氣占比，至2040年要達到「無煤台灣」，並將在安全無虞的情況下，推動重啟核四。

侯友宜的能源政策與國際同步，主打「以核減煤」，初步規劃分為2030、2035、2040及2050四個階段，逐年減少燃煤及燃氣的占比，至2030年時將排碳能源減至60％以下，依賴國際進口原料的天然氣要降至45％，並讓2040年成為「無煤元年」。

此外，針對核能議題，侯友宜強調會在第一任期內完成核一、核二及核三的檢修工作，盼讓幾個核電廠安全延役重新運轉，同時還會邀請海內外專家成立「核四總體安全審查委員會」，對核四進行檢查，確保在安全無虞的情況下，推動核四重啟。

侯友宜也公布其執政下的各能源配比，2030年時，燃煤及燃油14%、燃氣45%、再生能源27%、核能12%，碳中和電力2%；2035年時，燃煤及燃油6％、燃氣43%、再生能源36%、核能12%，碳中和電力3%；2040年要成為「無煤元年」，燃煤及燃油為0％、燃氣34%、再生能源45%、核能16%，碳中和電力5%；最後則在2050年與世界完成同步，創造「淨零台灣」，燃煤及燃油0%、燃氣0%、再生能源57%、核能18%，碳中和電力25%。