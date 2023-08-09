澳洲維多利亞州發生震驚全國的離奇午餐命案，一名婦人下廚款待前夫家親友，結果3名賓客喪命、1人命危，警方推測4人吃進號稱「世界最毒菇」的「死帽菇」，這種菇類在全球的誤食率高達9成，吃進一個硬幣大小就能奪命。

澳洲婦人下廚宴請親友造成3人死亡，警方推測可能是吃進有劇毒的「死帽菇」。

綜合英國廣播公司（BBC）、澳洲新聞網「News.com.au」、澳洲天空新聞網（Sky News）等報導，48歲澳洲婦人派特森（Erin Patterson）7月29日中午下廚，款待來訪的前公婆—70歲的蓋爾（Gail）與唐（Don），以及蓋爾的66歲妹妹西瑟（Heather）及丈夫伊恩（Ian），不過餐後幾小時，4名賓客陸續赴醫院救治，一周後蓋爾、唐及西瑟不幸喪命，伊恩病況危急，正等待換肝。

Leongatha mushroom poisoning: Daughter-in-law under siege over poisonous dish refuses to say what she cooked as she flees home with suitcases https://t.co/hHc0UKc60z pic.twitter.com/VeFtT3SMba — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 8, 2023

澳洲警方初步推測，四人可能因吃進「死帽菇」（Death Cap mushrooms）中毒。

死帽菇又有「世界第一毒菇」的封號，光是吃進一個硬幣大小的量，就能導致一名成人喪命。中毒症狀包括腹部劇痛、噁心、嘔吐及腹瀉，即便初期症狀消退，後續也可能導致肝臟嚴重受損，進而致命。值得注意的是，生長在寒冷、潮濕環境的死帽菇，外表比其他劇毒菇類還要普通，因此容易誤食，全球高達9成的蘑菇中毒致死案件都和死帽菇有關。

不過當天下廚的派特森卻完全沒事，她受訪時流淚哭訴「我什麼都沒做，我愛他們」，強調蓋爾就像自己的母親，這些親友是她所認識最棒的人，「他們離世也讓我心力交瘁」。當被記者問到當天究竟上了哪些菜色、以及從哪裡取得蘑菇時，她拒絕回應。

There has been a MAJOR twist in Victoria's mushroom poisoning case, with the woman who cooked the fatal meal revealed as the daughter-in-law of two of the victims. @IzaStaskowski #9News pic.twitter.com/XYRfxpr8Me — 9News Melbourne (@9NewsMelb) August 7, 2023

警方也對於派特森沒事感到不解，整起案件撲朔迷離，他們不確定派特森是否吃了和賓客一樣的食物，甚至也不敢肯定餐點中真的加了死帽菇，負責偵辦的員警托瑪斯（Dean Thomas）7日表示，還未排除「罪惡勾當」，「現階段死因仍不明，可能是清白的，我們真的不知道」，他說派特森稱「不清楚發生了什麼事」。

警方表示，派特森已經和丈夫分開，不過兩人是「和平」分手。

派特森前夫2022年也曾因神秘胃病差點喪命。

值得注意的是，派特森的前夫去年也因為神秘胃病差點喪命，他當時在家中昏倒，送醫後經歷3次小腸緊急手術，住院期間2度命危，家屬還到醫院向他道別。