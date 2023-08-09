澳洲維多利亞州發生震驚全國的離奇午餐命案，一名婦人下廚款待前夫家親友，結果3名賓客喪命、1人命危，警方推測4人吃進號稱「世界最毒菇」的「死帽菇」，這種菇類在全球的誤食率高達9成，吃進一個硬幣大小就能奪命。

澳洲婦人下廚宴請親友造成3人死亡，警方推測可能是吃進有劇毒的「死帽菇」。

綜合英國廣播公司（BBC）、澳洲新聞網「News.com.au」、澳洲天空新聞網（Sky News）等報導，48歲澳洲婦人派特森（Erin Patterson）7月29日中午下廚，款待來訪的前公婆—70歲的蓋爾（Gail）與唐（Don），以及蓋爾的66歲妹妹西瑟（Heather）及丈夫伊恩（Ian），不過餐後幾小時，4名賓客陸續赴醫院救治，一周後蓋爾、唐及西瑟不幸喪命，伊恩病況危急，正等待換肝。

澳洲警方初步推測，四人可能因吃進「死帽菇」（Death Cap mushrooms）中毒。

死帽菇又有「世界第一毒菇」的封號，光是吃進一個硬幣大小的量，就能導致一名成人喪命。中毒症狀包括腹部劇痛、噁心、嘔吐及腹瀉，即便初期症狀消退，後續也可能導致肝臟嚴重受損，進而致命。值得注意的是，生長在寒冷、潮濕環境的死帽菇，外表比其他劇毒菇類還要普通，因此容易誤食，全球高達9成的蘑菇中毒致死案件都和死帽菇有關。

不過當天下廚的派特森卻完全沒事，她受訪時流淚哭訴「我什麼都沒做，我愛他們」，強調蓋爾就像自己的母親，這些親友是她所認識最棒的人，「他們離世也讓我心力交瘁」。當被記者問到當天究竟上了哪些菜色、以及從哪裡取得蘑菇時，她拒絕回應。

警方也對於派特森沒事感到不解，整起案件撲朔迷離，他們不確定派特森是否吃了和賓客一樣的食物，甚至也不敢肯定餐點中真的加了死帽菇，負責偵辦的員警托瑪斯（Dean Thomas）7日表示，還未排除「罪惡勾當」，「現階段死因仍不明，可能是清白的，我們真的不知道」，他說派特森稱「不清楚發生了什麼事」。

警方表示，派特森已經和丈夫分開，不過兩人是「和平」分手。

派特森前夫2022年也曾因神秘胃病差點喪命。

值得注意的是，派特森的前夫去年也因為神秘胃病差點喪命，他當時在家中昏倒，送醫後經歷3次小腸緊急手術，住院期間2度命危，家屬還到醫院向他道別。

文章來源：Mushroom poisoning deaths: Family lunch mystery grips Australia
文章來源：Erin Patterson seen leaving home after ‘mushroom’ deaths
文章來源：Police examine food dehydrator found at nearby tip as probe into deaths of three people after mushroom lunch continues
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