每個國家的風俗民情不一，一名男子近日和友人到大阪旅遊，對方發現他換洗衣物中有花襯衫，提醒他別穿，因大阪市區有很多黑道和小混混，穿花襯衫恐惹禍上身，他質疑「日本不建議穿花襯衫嗎？」貼文引發網友熱議。

原PO前天（7日）於PTT旅遊版表示，帶了幾件花襯衫到日本大阪旅遊，同行的友人卻說市區有很多黑道或小混混，穿花襯衫會徒增很多不必要麻煩，因友人曾在東京長住，讓他半信半疑，「在日本不建議穿花襯衫嗎？」

貼文曝光，網友一致認為原PO的友人多慮，「你朋友想太多了吧」、「觀光客日本人還是分得出來」、「想太多，觀光客的穿著很好認的」、「真的想好多，身上有刺青還比較可能被誤會」、「朋友不懂不要裝懂」、「朋友是長住東京，不是大阪耶」。

也有人舉沖繩的例子打臉，「照朋友的說法，沖繩一堆穿花襯衫，不就都黑道了」、「照他說法，沖繩人都黑道了」、「沖繩人表示：……」、「沖繩花襯衫表示」、「沖繩可是連政府官員都穿花襯衫耶」、「那去沖繩人人都黑道？」