副總統賴清德（中）9日出席「2023台灣國小世界盃國際邀請賽」記者會，並為出賽的小球員披上戰袍。（范揚光攝）

副總統賴清德（右）9日出席「2023台灣國小世界盃國際邀請賽」記者會，並向出席來賓揮手致意。（范揚光攝）

副總統賴清德今出席「2023臺灣國小世界盃國際邀請賽記者會」致詞時表示，足球是全世界運動人口數一數二，有辦法在足球領域有好成績，凝聚國人感情、凝聚國家力量，在國際上獲得注意應該有很大幫助，一兼多顧，希望大家一起支持。

賴清德強調，預祝今年的比賽台灣的隊伍旗開得勝、馬到成功，把冠軍獎盃留在台灣。

賴清德致詞時指出，有一年他去德國參訪，因為要選市長，所以到魯爾工業區看怎麼樣把城市活化再生，他去看了一個地方，有幾個二戰期間，德國用來煉鐵煉鋼打造武器的龐大瓦斯桶。

他說，為了增加密度，瓦斯桶大概十幾層樓高，有三個，本來當地民眾認為都是龐然大物、影響當地發展，但是拆除前夕，文化工作者說應該留下，所以其中一個瓦斯桶當作展覽館。

賴清德說，那次參訪非常意外，有展覽全世界各國出名的足球隊伍，台灣在其中。他真的非常意外，原來是台灣女子足球隊木蘭隊。

他說，台灣木蘭隊實力很強，遠在德國的展覽都有介紹台灣足球隊，加上六十年前，台灣過去的足球運動蓬勃發展，成績非常好。

他提到，不諱言，最近這幾年運動多元，不只棒球籃球，羽毛球拿到奧運金牌，網球拿到四大公開賽雙打冠軍，非常不容易，還有桌球也很好，可能足球受到關注沒有那麼多，今天記者會第二目的是喚起社會大眾對足球運動的支持。