桃園忠貞市場越南法國麵包攤商發生食品中毒案，通報人數陸續增加至489人，食品藥物管理署今天表示，目前已有7件人體檢體、3件食品檢體驗出沙門氏桿菌。為此食藥署提前啟動「異國料理餐廳稽查專案」，主要針對即食食品進行稽查，預計至少現場稽查200家餐廳及攤商，一旦發現有食品安全風險將立即抽驗。

據食藥署向桃園市衛生局了解，目前已有7件人體檢體、3件食品檢體驗出沙門氏桿菌檢體。食藥署食品組副組長鄭維智指出，沙門氏桿菌廣泛分布於自然界中，可能透過水源、環境、病媒及感染者的排泄物等途徑傳播，例如雞下蛋時沾染糞便，如果沒有經過洗選，蛋殼上就可能會有沙門氏桿菌；或者是來自蟑螂、螞蟻等病媒，因此店家務必做到病媒防治，作業場所要打掃乾淨，不讓病媒有食物來源。

鄭維智指出，沙門氏桿菌常出現於蛋類、乳品、肉類等動物性產品及其製品，亦存在於受污染的生鮮蔬果、複合調理食品及加工食品；尤其自製美乃滋、沙拉醬、提拉米蘇等使用生蛋製作的食品，有較高的汙染風險。

有鑑於近期食物中毒案件，食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，原定今年9到11月的異國料理餐廳稽查專案，提前至今天啟動，不僅針對東南亞料理，所有異國料理餐廳及攤商都在稽查範圍內，預計至少現場稽查200家以上，主要針對即食或生食、可能受到汙染或未去除風險的品項，都會列入重點查核。

劉芳銘指出，食藥署今年共有43項食品稽查專案，其中25項都有查核沙門氏桿菌，目前已完成11項，共查核2186家業者、抽驗1720件產品，皆未檢出沙門氏桿菌；後續14項專案預計查核至少3000家業者，若現場發現可能受到沙門氏桿菌汙染風險的食品，就會進行抽驗，針對現場衛生將限期改善，如有違反相關規定，可依《食品安全衛生管理法》處6萬到2億元罰鍰。