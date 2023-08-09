駐日喬治亞大使列札瓦（Teimuraz Lezhava）堪稱當地最高人氣的外交官，他的日語流利，經常透過社群媒體分享生活，向日本人介紹喬治亞特色，在X平台（前身為推特）擁有超過26萬名粉絲。近來他接受媒體採訪，被問到喬治亞政府的外交政策時，他指出，「好湯與納豆」是當局多年來奉行的外交原則，出人意料的回答引發網路熱議。

根據日本放送協會（NHK）8日報導，列札瓦日前面對記者，被問及「與鄰國俄羅斯關係持續緊張的情況下，喬治亞會提出什麼外交政策」時，他巧妙地回答：「有一句話希望大家能記住，『好湯』和『納豆』是喬治亞外交政策的基礎。」

列札瓦補充表示，喬治亞為了保障自身安全，外交優先事項就是加入歐盟和北約組織。EU（歐盟）念起來接近日文的「いい湯」（好湯），而NATO（北約）發音則近似「納豆」，因此他希望能用這種方式，讓大眾理解這些難解的國際問題。

報導刊出後，不少網友留言讚賞「這比喻太好了」、「通俗易懂，就連孩子也能理解」、「這種文字遊戲，聽過了就不會忘記」，也有網友稱讚大使已經掌握了日本迷因的軟文化，更有人幽默回覆「你可以在好湯裡吃納豆」。相關貼文已獲得近25萬人瀏覽、超過3千人點讚。

列札瓦從小跟隨學者父親搬到日本，在當地住了20多年，也是早稻田大學的高材生，畢業後返回喬治亞從事外交工作，2021年起擔任駐日大使。由於喬治亞曾在2008年遭到俄軍入侵，20%國土落入俄羅斯手中，如今輪到烏克蘭遭受侵略，列札瓦認為，這是世界長期對俄羅斯野心認識不足所致，他呼籲國際社會對俄國採取強硬制裁，也鼓勵民眾多關心相關議題。