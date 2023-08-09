大陸各地紛紛推出房市新政，接著輪到一線城市出手。陸媒「經濟觀察網」報導，一場由大陸高層召集京滬廣深主官的會議，即將於8月召開，主題關於房地產相關政策如何調整優化。

報導指出，一線城市想調整房市「四限」（限購、限貸、限價、限售）政策，須報各級部門審批和管理。而各地工具箱似乎已然齊備，只等訊號、具體精神和一個邊界清晰的優化空間。

為了獲准調整四限政策，四個一線城市等待多時。目前，最重要的是圍繞「支持剛需和改善需求」做文章，這句話首先說明，核心城市裡的限購不可能全部放開，至多是分區域調整，或以某個理由，點狀降低門檻。

報導指，政策籌備時也需要做精準調節。實際上，四限中，對市場影響力度最大的是限購和限貸，限售次之，而各城市的限價已趨於柔性。

報導引述消息指出，7月底以前，四個一線城市被明確要求保持定力，主要是擔心，如果一線城市大幅度放開，可能把周邊城市的需求吸過來，「不能只管自己旺」，「要有大局觀」。