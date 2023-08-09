馬斯克與前女友格萊姆斯（Grimes）第一次約會時竟在特斯拉工廠，甚至她還搶先體驗特斯拉的自動駕駛技術，起初讓格萊姆斯嚇得直呼「這傢伙真的瘋了」此外，兩人的共同興趣相當特別，格萊姆斯曾送給馬斯克一盒自己收集的動物骨頭，習慣一起在睡前聽歷史Podcast或有聲讀物。

格萊姆斯向馬斯克傳記作者艾薩克森（Walter Isaacson）分享她與馬斯克交往的過程與趣事，馬斯克是在2018年在推特上以兩人共同興趣Roko’s Basilisk思想實驗搭上話題，第一次約會是在特斯拉工廠，艾薩克森引述格萊姆斯的說法，「我們整晚都在工廠內走來走去，看他解決問題。」

隔天，馬斯克親自駕著特斯拉載格萊姆斯前往餐廳共進晚餐，過程中馬斯克讓格萊姆斯遮住眼睛體驗全自動駕駛，「我當時心裡想，這傢伙真是瘋了。」

馬斯克與格萊姆斯交往約三年時間，擁有兩個小孩一男一女，其中女孩是透過代理孕母於2021年12月所生下，但兩人在9月就已經分手，在女兒出生後重新連絡，沒想到去年3月格萊姆斯公開表示又與馬斯克分手，但強調對方是最好的朋友。