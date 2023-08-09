章廣辰在Calvin Klein2023年秋季內衣系列形象廣告中大秀好身材，僅著Calvin Klein Future Shift 低腰彈性四角內褲1580元。（Calvin Klein提供／林欣儀台北傳真） 
章廣辰在Calvin Klein2023年秋季內衣系列形象廣告中大秀好身材，僅著Calvin Klein Future Shift 低腰彈性四角內褲1580元。（Calvin Klein提供／林欣儀台北傳真） 
章廣辰為CK廣告尺度大開，這顆特寫鏡頭讓人眼睛不知道該看哪裡。（Calvin Klein提供／林欣儀台北傳真）
章廣辰為CK廣告尺度大開，這顆特寫鏡頭讓人眼睛不知道該看哪裡。（Calvin Klein提供／林欣儀台北傳真）
本次Calvin Klein2023年秋季內衣系列形象廣告，邀請泰國男演員和歌手 瓦奇拉維特．奇瓦雷（Bright Vachirawit）演譯。（Calvin Klein提供／林欣儀台北傳真） 
本次Calvin Klein2023年秋季內衣系列形象廣告，邀請泰國男演員和歌手 瓦奇拉維特．奇瓦雷（Bright Vachirawit）演譯。（Calvin Klein提供／林欣儀台北傳真） 
日本混血模特兒Maryel Uchida受邀拍攝Calvin Klein2023年秋季內衣系列形象廣告。（Calvin Klein提供／林欣儀台北傳真）
日本混血模特兒Maryel Uchida受邀拍攝Calvin Klein2023年秋季內衣系列形象廣告。（Calvin Klein提供／林欣儀台北傳真）

新生代演員章廣辰因在熱門影集《華燈初上》中年輕刑警而備受關注，在劇集中有些憨傻卻在影集尾聲有反差的演出受到關注好評，身高183公分、模特兒出身的他，觀察他常穿的吊嘎私服便可發現精壯的好身材，近期他受邀為美國時尚品牌Calvin Klein拍攝2023年秋季內衣系列形象廣告，尺度大開僅著性感小褲褲，大秀冰塊腹肌之外，隱藏版的特寫照更讓人看了大噴鼻血！

此次形象廣告由韓國知名攝影師Park Jong Ha掌鏡，執掌品牌形象照多年的他，向來擅長讓被攝者最真實的模樣，章廣辰在其鏡頭下尺度大開，穿著品牌本季新品時而眼帶挑釁，銳利的看鏡頭做伏地挺身、引體向上，展現過人的肌肉線條，時而慵懶的躺坐於沙發上，在乾淨利落的的畫面中盡享性感張力。

本季除章廣辰外還特別邀請泰國男演員和歌手 瓦奇拉維特．奇瓦雷（Bright Vachirawit）、日本混血模特兒Maryel Uchida一同參與秋季內衣形象廣告，本季主打款包含經典Cotton Stretch內衣，賦予全新標誌樣式和季節色彩的Stencil Logo內衣系列，以及具有鮮明雙色標誌腰帶的Future Shift內衣系列等，該系列已在Calvin Klein專門店、官網販售。

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#內衣 #章廣辰 #形象廣告 #華燈初上 #冰塊腹肌