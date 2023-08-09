章廣辰在Calvin Klein2023年秋季內衣系列形象廣告中大秀好身材，僅著Calvin Klein Future Shift 低腰彈性四角內褲1580元。（Calvin Klein提供／林欣儀台北傳真）

章廣辰為CK廣告尺度大開，這顆特寫鏡頭讓人眼睛不知道該看哪裡。（Calvin Klein提供／林欣儀台北傳真）

本次Calvin Klein2023年秋季內衣系列形象廣告，邀請泰國男演員和歌手 瓦奇拉維特．奇瓦雷（Bright Vachirawit）演譯。（Calvin Klein提供／林欣儀台北傳真）

日本混血模特兒Maryel Uchida受邀拍攝Calvin Klein2023年秋季內衣系列形象廣告。（Calvin Klein提供／林欣儀台北傳真）

新生代演員章廣辰因在熱門影集《華燈初上》中年輕刑警而備受關注，在劇集中有些憨傻卻在影集尾聲有反差的演出受到關注好評，身高183公分、模特兒出身的他，觀察他常穿的吊嘎私服便可發現精壯的好身材，近期他受邀為美國時尚品牌Calvin Klein拍攝2023年秋季內衣系列形象廣告，尺度大開僅著性感小褲褲，大秀冰塊腹肌之外，隱藏版的特寫照更讓人看了大噴鼻血！

此次形象廣告由韓國知名攝影師Park Jong Ha掌鏡，執掌品牌形象照多年的他，向來擅長讓被攝者最真實的模樣，章廣辰在其鏡頭下尺度大開，穿著品牌本季新品時而眼帶挑釁，銳利的看鏡頭做伏地挺身、引體向上，展現過人的肌肉線條，時而慵懶的躺坐於沙發上，在乾淨利落的的畫面中盡享性感張力。

本季除章廣辰外還特別邀請泰國男演員和歌手 瓦奇拉維特．奇瓦雷（Bright Vachirawit）、日本混血模特兒Maryel Uchida一同參與秋季內衣形象廣告，本季主打款包含經典Cotton Stretch內衣，賦予全新標誌樣式和季節色彩的Stencil Logo內衣系列，以及具有鮮明雙色標誌腰帶的Future Shift內衣系列等，該系列已在Calvin Klein專門店、官網販售。