大陸央視新聞用戶端9日報導，北京市7月29日至8月2日遭遇歷史罕見特大暴雨。北京市政府新聞辦9日舉行防汛救災工作記者會公布，截至8月8日24時，北京全市因災死亡33人、18人失蹤，其中5人在搶險救援中犧牲。現場全體起立，為遇難人員默哀。北京當局明確災後重建思路：一年基本恢復，三年全面提升。

北京市委常委、市政府常務副市長夏林茂在北京市防汛救災工作情況新聞發布會現場表示：此次洪澇災害共造成近129萬人受災，房屋倒塌5.9萬間，嚴重損壞的房屋達到了14.7萬間，農作物受災面積22.5萬畝，目前這些災害損失仍是階段性的數據，造成的財產損失還在持續統計中。特別痛心的是，截至8月8日24時，全市因災死亡33人，主要由洪水沖淹、沖塌房屋等原因造成，因搶險救援犧牲5人，還有18人失蹤，其中包括1名搶險救災人員。

夏林茂指出，本次特大暴雨極端性強、累計雨量大，引發特大洪水。從氣象監測數據上看，單站降雨量突破歷史極值，導致全市主要河流洪水來勢快、量級大、峰值高。永定河盧溝橋站洪峰流量僅2小時就從1000立方米／秒上升為峰值4650立方米／秒，是1925年以來的最大洪峰。大石河漫水橋站最大洪峰流量5300立方米／秒，是有實測數據以來的最高記錄；拒馬河張坊站最大洪峰流量6200立方米／秒，是有實測數據以來的第二高記錄；上述兩河斷面洪量分別相當於2012年「7·21」強降雨的9倍和4倍。

夏林茂表示，特大暴雨造成嚴重災害，北京西部山區損失重大。據初步統計，全市共接報地質災害369起，是多年平均數量的10.5倍。特大暴雨對山區基礎設施破壞嚴重：水利工程方面，110餘條河流發生超標準洪水，280餘公里河道堤防損毀；4座中型水庫、13座小型水庫、16座水閘出現不同程度的水毀。

夏林茂稱，經過兩天艱苦奮戰，8月4日108、109國道全線搶通。8月7日，256個斷路村全部具備應急通車條件。截至8月8日18時，除異地安置的9個村外，全部村已恢復供電。

截至8月8日18時，通過管網搶修、安裝淨水設備、提供應急水車等方式，除異地安置的5個村外，全部村已恢復供水。

全市採取基礎修復和應急措施恢復通信，8月4日打通了最後一個失聯村應急通訊。截至8月8日18時，342個村全部恢復通信。截至8月8日18時，全市累計轉移群眾8.2萬多人。夏林茂指出，災情發生後，央地、軍地、區域、社會協同全力搶險救援。統籌各方救援力量，強化軍地聯動，解放軍、武警、消防救援隊伍3萬餘人參與抗洪搶險。

夏林茂表示，接下來，全市將統籌規畫，全面做好災後恢復重建工作。總的思路是一年基本恢復，三年全面提升，長遠可持續發展。