百萬Youtuber「老高和小茉」最近捲入抄襲疑雲，但老高第一時間強調本來就不是原創，接著又發聲明表示只有原作者不希望他引用，他才會刪影片，不久後又將兩篇聲明下架，令外界霧裡看花。對此，網紅廣告小妹指出，最近看到有篇文章認為老高和小茉的影片不只錯在涉嫌抄襲，更表示應該檢討的是小茉的定位，但廣告小妹對這樣的說法不以為然。

廣告小妹日前批評完江宏傑摳門，「活該被離婚」後，接著又收到粉絲來訊，分享有個網友主張應該檢討小茉，「理由是小茉矮化了自己助長男性說教的風氣」，由於在老高和小茉的影片中，老高多半扮演說書人，傳遞故事的角色，小茉常在一旁微笑，露出一無所知的樣子，對於重視男、女角色的人來說，似乎會給人加深男性愛說教、女性需扮演聆聽者的風氣。

對此，廣告小妹以生活經驗表示，在她人生中遇到的年長男性都愛說教，但她不是真心愛當聆聽者，只是知道乖乖聽完有好處，例如她的爸爸、爺爺、老公、客戶，而在老高和小茉的互動中，她認為該作者不是想針對老高和小茉兩人，而是為什麼這類夫妻影片，女生只要扮演聆聽、鼓掌的角色比較容易獲得人氣？相反地，理科太太過去的影片，必須配上一個不相上下的理科先生，而不是花瓶男，才能引發共鳴，說到底，「這就是社會加在異性戀夫妻身上的框架」。

最後，廣告小妹說：「小茉不該被檢討。這是社會整體性問題，不是她的個人選擇造成的」，引來其他網友回應：「小茉才不是傻的咧~每個故事哪個細節她都記得還會貫通」、「小茉展現的反而是靜默的強者，不用大聲嚷嚷口沫橫飛，就可以坐收利益，我個人反而比較偏好小茉這角色，愛講愛名比不上愛錢」、「其實會認為小茉在聽說教的人就代表根本沒看過幾集，以偏見在評論」、「這人好煩，她喜歡當大女人是她自己的志向，也尊重一下想當小女人的人好吧？為何必須配合她的觀念？有問題的是那些說三道四的人。」。