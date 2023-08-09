8點檔女星林可唯與歌手李崗霖交往9年，兩人在今年4月舉辦婚禮，林可唯坦言，結婚、生子是她這輩子的夢想，婚後會調理身體，進行人工受孕，林可唯今（9日）卻發文淚揭：「我已是43歲高齡，我的生育能力每天都如斷崖式的墜落」，由於長期作息不正常加上壓力大，很有可能錯過當媽媽的機會，現在林可唯積極備孕、調養身體，並將用7年前的凍卵，希望會有好消息。

林可唯與李崗霖拚龍寶寶，兩人在2、3月就有做人計畫，但當時林可唯正趕拍8點檔，她凌晨則在臉書感性透露，自己從28歲開始有當媽的念頭，希望有一個小孩和屬於自己的家，接著她話鋒一轉：「可是～偏偏我已是43歲高齡，我的生育能力每天都如斷崖式的墜落。加上長期的作息不正常、壓力山大～我是絕對有可能錯過剩下僅有一點點微微的～當媽媽的機會」。

林可唯想到自己恐怕無法完成當媽媽的夢想，就會傷心落淚，「雖然遲了15年，但我真的必須去完成它～我可以接受人生不完美，但我害怕後悔」，並透露她這個幾月積極備孕，調整作息、身體以及做一系列的療程跟檢查，她將用7年前的凍卵，希望會有好消息。

林可唯與李崗霖4月舉辦奢華夢幻風格的婚禮，接著在520登記結婚，她幽默說：「害怕忘記結婚紀念日，所以選一個最好記的日子」，不過林可唯仍藏不住幸福說：「每天都感到開心與滿足 我也在520這天正式成為李太太了」。