搶在星展合併花旗消金業務前，滙豐（台灣）商業銀行宣布卓越理財｜尊尚（Premier Elite）服務上市滿週年，推出一系列市場最高的重磅優惠活動，提供Premier Elite新客戶美金優利定存最高年息6.6％、卓越理財新客戶享滙豐環球Visa金融卡刷卡最高6.6％ 現金回饋，以及基金和海外股票下單零手續費，頗有力邀花旗客戶轉檯味道，財管搶客戰正式開打。

滙豐銀行身為台灣唯一擁有全球化布局的大型國際性銀行，結合環球視野與在地專長，致力為客戶提供世界級且豐富多元的財富管理服務。2022年推出Premier Elite服務，為資產在新台幣1500萬元以上的高資產客戶提供個人化財富管理服務。近一年以來，Premier Elite客戶數成長超過80％，顯見台灣財富管理市場快速成長，深具潛力。

滙豐（台灣）商業銀行財富管理暨個人金融事業處負責人游天立表示：「這一年來，我們看到客戶數大幅躍升，充份展現台灣財富管理市場的成長潛力，滙豐銀行的跨國金融網絡及環球優勢最能切合高資產客戶的需求。作為台灣唯一的全方位國際性銀行，滙豐從私人銀行、財富與資產管理，到個人金融都能提供多元化服務，力求成為台灣最佳個人金融與財富管理國際銀行。」

滙豐（台灣）亦首次公佈滙豐集團於2022年針對卓越理財客戶的調查，發現滙豐（台灣） Premier Elite客戶中，每二個客戶就有一位擁有滙豐銀行跨國帳戶，而超過40％ 的客戶更持有三個國家／地區以上的滙豐帳戶。進一步分析，66％ 的客戶表示「全球投資商品」與「跨國財富規劃」是他們選擇往來銀行最重視的服務；61％ 的客戶表示需要「多元外幣帳戶」；而45％ 的客戶表示需要「國際金融轉帳服務」– 顯示滙豐的客戶群因商務所需、全盤投資規劃或子女在國外求學，最重視銀行提供的跨國服務。

滙豐銀行的環球轉帳服務（Global Transfer）是業界少見的無國界理財服務，客戶可同步連結多達26個國家／地區帳戶，進行跨國轉帳，能夠1秒到帳，且不限次數免手續費，不論是經商、投資、支付子女教育費用等，都能享有24小時不間斷的便利服務。此外，「滙豐環球Visa金融卡」提供九種指定外幣於海外ATM提款完全零手續費、零匯差，更是客戶出國所不可少的支付工具。