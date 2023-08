別再淚喊「沒時間運動、沒辦法減重!」,運動是助力卻不是絕對。《公關人生相談室》曾在方格子提及,「英文有句俗諺是『You are what you eat』, 意思是你吃什麼,食物給予的營養或熱量,就會反應在我們的身體與容貌上。」回想那些讓你暴飲暴食的時刻,是否跟低落或憤怒的心情緊緊相連?想要即刻養成「減肥腦」,就要掌握「8分靠飲食,2分靠運動」的原則。

「減肥腦」是什麼意思?便是將愛吃的「易胖模式」,轉換成「減重模式」。以下分享8大減重妙招,助你瘦得開心:

1. 設定減重目標:衛服部國民健康署建議,「減重目標設定最好是每週減0.5-1.0公斤,以此速率減重,則每月期望能夠減重的目標為2-4公斤。」另,也建議棉花糖女孩多逛逛服飾店,挑戰瘦下來後可穿的美麗服飾,作為健康減重的動力。

2. 認識食物的營養價值:「魚、肉、蛋、豆、奶」有其重要性。例如,想吃點「漢堡排咖哩飯」,建議改點「鯖魚飯套餐」,因為鯖魚營養價值極高;其他像是:堅果、藍莓、深綠色蔬菜等,也都是對健康有益的超級食物。

3. 學習細嚼慢嚥:短時間吃完餐點,會造成腸胃的負擔。若時間許可,讓自己細嚼慢嚥,細細品嚐食物的美味,也是樂活的表現。

4. 戒掉含糖手搖飲:手搖飲使用的果糖,人體肝臟無法吸收,只能轉成脂肪儲存在體內。洪永祥醫師亦曾在YouTube錄製宣導影片,「若是一周超過7杯,就是超危險的劑量。」對30歲後的上班族來說,更是如此;前期喝無糖茶也是戒斷的一種方法。

5. 培養喝水的興趣:水要日飲2000 CC,分次喝。可以購買喜歡的冰霸杯作為喝水容器。

6. 定期運動:尋找自己有興趣的運動,每天10分鐘從事有氧運動亦可。以藝人小禎為例,她的教練深知運動會經歷停滯期,於是替她尋找多樣化的運動進行鍛鍊。各種運動皆可燃燒卡路里,改善心血管健康和代謝循環。

7. 規律睡眠:失眠是肥胖的原因之一。反之,良好的作息可以找回健康,更能瘦身!建議每天睡滿7-9小時,睡眠不足就會容易肚子餓。因此,千萬別熬夜追劇找樂子,因為隔天的情緒低氣壓,會直接地回饋在你身上。

8. 設定獎勵機制:每周固定留一點時間吃喜歡的食物,即使有點不健康,但只要確保大部分飲食是健康導向就好,偶而為之,反而可以激勵自己繼續努力。

減重大不易,只怕有心人。你可知道,糕點、素食或加工食品等反式脂肪或糖份吃太多,容易讓人有較大的心情起伏嗎?我們都想解決現有問題,卻鮮少去察覺問題的根源。相信這份「減重懶人包」,可以成為你在減肥之路上的一大助力。