別再淚喊「沒時間運動、沒辦法減重！」，運動是助力卻不是絕對。《公關人生相談室》曾在方格子提及，「英文有句俗諺是『You are what you eat』， 意思是你吃什麼，食物給予的營養或熱量，就會反應在我們的身體與容貌上。」回想那些讓你暴飲暴食的時刻，是否跟低落或憤怒的心情緊緊相連？想要即刻養成「減肥腦」，就要掌握「8分靠飲食，2分靠運動」的原則。

「減肥腦」是什麼意思？便是將愛吃的「易胖模式」，轉換成「減重模式」。以下分享8大減重妙招，助你瘦得開心：

1. 設定減重目標：衛服部國民健康署建議，「減重目標設定最好是每週減0.5-1.0公斤，以此速率減重，則每月期望能夠減重的目標為2-4公斤。」另，也建議棉花糖女孩多逛逛服飾店，挑戰瘦下來後可穿的美麗服飾，作為健康減重的動力。

2. 認識食物的營養價值：「魚、肉、蛋、豆、奶」有其重要性。例如，想吃點「漢堡排咖哩飯」，建議改點「鯖魚飯套餐」，因為鯖魚營養價值極高；其他像是：堅果、藍莓、深綠色蔬菜等，也都是對健康有益的超級食物。

3. 學習細嚼慢嚥：短時間吃完餐點，會造成腸胃的負擔。若時間許可，讓自己細嚼慢嚥，細細品嚐食物的美味，也是樂活的表現。

4. 戒掉含糖手搖飲：手搖飲使用的果糖，人體肝臟無法吸收，只能轉成脂肪儲存在體內。洪永祥醫師亦曾在YouTube錄製宣導影片，「若是一周超過7杯，就是超危險的劑量。」對30歲後的上班族來說，更是如此；前期喝無糖茶也是戒斷的一種方法。

5. 培養喝水的興趣：水要日飲2000 CC，分次喝。可以購買喜歡的冰霸杯作為喝水容器。

6. 定期運動：尋找自己有興趣的運動，每天10分鐘從事有氧運動亦可。以藝人小禎為例，她的教練深知運動會經歷停滯期，於是替她尋找多樣化的運動進行鍛鍊。各種運動皆可燃燒卡路里，改善心血管健康和代謝循環。

7. 規律睡眠：失眠是肥胖的原因之一。反之，良好的作息可以找回健康，更能瘦身！建議每天睡滿7-9小時，睡眠不足就會容易肚子餓。因此，千萬別熬夜追劇找樂子，因為隔天的情緒低氣壓，會直接地回饋在你身上。

8. 設定獎勵機制：每周固定留一點時間吃喜歡的食物，即使有點不健康，但只要確保大部分飲食是健康導向就好，偶而為之，反而可以激勵自己繼續努力。

減重大不易，只怕有心人。你可知道，糕點、素食或加工食品等反式脂肪或糖份吃太多，容易讓人有較大的心情起伏嗎？我們都想解決現有問題，卻鮮少去察覺問題的根源。相信這份「減重懶人包」，可以成為你在減肥之路上的一大助力。