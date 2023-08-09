女星吳姍儒昨（8）日無預警開直播，先是祝福所有爸爸們父親節快樂，隨後表示，開直播的目的是因為有許多網友誤買到詐騙商品後，傳訊息要她負責，讓她罕見動怒直接公開廠商的詐騙網頁，直呼：「詐騙零容忍！」
吳姍儒在直播中強調，自己並沒有代言任何瘦身糖、木瓜飲、刮鬍刀，而在她秀出的詐騙網站中還寫著「注意詐騙」，讓她傻眼直批：「我不可能代言刮鬍刀，腦袋破掉了嗎？」
接著，她解釋，自己是因當媽之後每天都很累，沒有刻意瘦身，更沒有代言或吃瘦身糖；至於爸爸吳宗憲的保健品同樣常遭到冒用，也讓她相當無奈，且因對方都是用假的IP位置，所以即便提告也很難抓到，只能不停檢舉，她再次提醒大家：「求求你們不要再被騙了！我氣到全身汗」。
此外，她也細數目前代言的保養品、零食和茶飲，要大家不要誤買仿冒品「詐騙真的是go die（去死吧），go to hell（去地獄吧）！」最後，她坦言，很少事情可以讓她如此生氣，所以想開直播提醒大家，說出來後心情已好很多。
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