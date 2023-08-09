美國監管機關正在對華爾街公司使用短訊和WhatsApp等所謂「通道外」（off channel）通訊工具展開執法調查。行員使用個人即時通平台便違反了必須保留工作相關通訊記錄的規定。

美國證券交易委員會（SEC）表示，富國銀行、法國巴黎銀行、法國興業銀行、BMO、Wedbush Securities、Moelis & Company和Houlihan Lokey以及日本的瑞穗（Mizuho ）和SMBC日興證券 （SMBC Nikko Securities）已同意向該機關繳納總計2.89億美元罰款。

此外，富國銀行、法國巴黎銀行、法國興業銀行、BMO和Wedbush將因為類似的違規行為，必須向美國商品期貨交易委員會（CFTC）另外繳納2.6億美元罰款。

SEC表示，這九家金融公司都坦承至少從2019年開始，其員工經常在個人設備上使用iMessage、WhatsApp和Signal討論經辦業務，該監管機關並表示這是業內「普遍且長期」的行為，違反了必須保留通訊記錄的規定。

SEC和CFTC自2021年底開始就銀行未按規定保存交易記錄的問題展開調查。摩根大通、巴克萊、美銀等銀行為此支付的罰款已經超過20億美元。

律師事務所Morgan Lewis & Bockius合夥人Christine Lombardo表示，美國監管機構顯然是想透過巨額罰款警告華爾街的公司，但我不認為這個問題會消失。

SEC執行部門副主任Sanjay Wadhwa表示，我們知道其他受SEC監管的實體也有類似的違規行為，所以我們促使整個行業遵守規定的工作將繼續進行。