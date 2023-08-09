美系外資表示，聯詠第二季財報表現與預期一致，但對第三季釋出保守財測，主要是因宏觀經濟疲軟、消費者需求前景低迷，以及客戶嚴格管理庫存控制，且在不利的產品組合、定價壓力下和更高的營運支出下，也將影響第三季利潤率表現。至於第四季，由於總體訂單可見性仍然有限，因此，聯詠在法說會中並未對第四季釋出展望。

美系外資表示，聯詠在庫存表現上持續有進展，第二季庫存週轉天數由92天降到80天，聯詠也看好第三季將持續下降。毛利率方面，預計聯詠未來6~12個月毛利率將落在40%~41%，因為終端需求復甦和產品組合的改善，恐會被定價壓力以及OLED在大陸市場的價格競爭所抵銷。在代工成本方面，也不期望看到聯詠主要代工合作夥伴大幅降價，目前預測聯詠2023年、2024年毛利率將落在41.2%、40.8%。將聯詠目標價由420元調降到412元、評等中立。

另外一家美系外資認為，聯詠第二季每股獲利11.29元，高於該美系外資預估，主要動能來自於所有產品線的需求強於預期以及新產品的推出。展望第三季，聯詠預計營收將會季減少約6%，毛利率下降至38%~40%，較低的毛利率預估反映了產品組合變化和ASP調整。儘管通貨膨脹已回穩但宏觀經濟仍存虛弱，但聯詠預計第三季LDDI(大尺寸面板驅動IC)營收可能會環比下降，主要是由於IT疲軟，且高端PC需求疲軟。另一方面，聯詠也預計SDDI(小尺寸面板驅動IC)營收將呈現季增長。以聯詠來說，除了短期疲軟，也擔心來自大陸的競爭加劇，故將目標價由414元調降到399元、中立維持評等。

亞系外資表示，聯詠第二季毛利率優於預期，主要是由於需求復甦，以及更好的產品組合和降低成本。聯詠第三季營收將相較第二季衰退，主要是因為IT相關產品出貨不振所致。預計聯詠下半年需求弱於預期，儘管定價壓力將在下半年緩解，但智慧手機客戶對於OLED DDI、TDDI有更低價格的要求，同時，下半年的終端需求也略弱預期，導致產品出貨量疲軟。將聯詠評等由買進調降至優於大盤、目標價由515元調降到413元，並調降聯詠2024年每股收益4%。

日系外資表示，聯詠第三季營收預估令人失望，主要是因為終端需求弱於預期，儘管聯詠強調客戶庫存在第二季趨向正常化，但終端需求仍弱於預期，這也是聯詠下半年主要風險，將聯詠目標價由460元調降到430元、評等維持中立，並將聯詠2023年、2024年和2025年EPS分別下調4%、6%以及4%，主要是反映終端需求疲軟。