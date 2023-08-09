數據顯示，榜單中降價降幅最高的vivo Y27、達29%；總降幅最高的是三星Galaxy S22(256GB)、幅度達41%；至於三星摺疊手機Galaxy Z Fold4(512GB)累積降幅更近2萬元之多。

本次榜單中不難發現，過半數的手機屬於超過兩萬元以上的高階、旗艦級手機，降價榜降價最多、降幅高達29%的手機是新機vivo Y27，甫上市1個月就降價了2500元；而總降幅41%最高的則是三星Galaxy S22；至於三星Galaxy S23 Ultra(256GB)、Galaxy S23 (128GB)累積下來也有近三成降幅，累積價差也已經破萬元；另外，三星摺疊機Galaxy Z Fold4（12G+512G）再降價，累積總降價金額近2萬元，主要原因恐是因新一代Galaxy Z Fold5的發表，才造成前一代機款跌價。

傑昇通信表示，舊旗艦少了一些功能但體驗並不差，加上規格也到位，不用擔心被淘汰，只是舊旗艦的規格容量、顏色都不夠齊全，全台存貨不多，並不是那麼容易買到。倒是iPhone 14系列並沒有出現在7月降價榜，主要原因是部份大容量規格、顏色不夠齊全，加上出貨量不斷下修，通路在遇缺未能補貨的狀態下也很難有價格上的操作。