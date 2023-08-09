民眾黨台北市議員「學姊」黃瀞瑩，遭爆料疑似替網紅關切頂樓加蓋違建，引發各界議論。對此台北市建管處9日上午回應，表示該違建案於2016年查報在案，因屋主對於查報內容有所爭議，多次委請台北市議會辦理協調會釐清，經釐清後仍應依規定配合改善；建管處強調，今年則未有民代要求暫緩拆除，若9月25日前屋主並未自行拆除，建管處則會執行強拆。

《鏡週刊》9日報導，在網路上擁有16萬粉絲的網紅蓓蓓，2016年購入台北市天母一棟透天厝，隨後將2樓一處開放式天台重新打造、增建，當年遭檢舉後就被建管處認定是違建，但建管處多次發函告知將開罰、強制拆除，蓓蓓卻陸續找來多名議員開協調會，包括時任新黨台北市議員潘懷宗、時任民進黨議員王威中、無黨籍議員林瑞圖等人，一直到2018年時碰上市長、議員選舉，違建得以緩拆。

報導指出，2022年以該選區第一高票選上台北市議員的黃靜瑩，上任後也曾致電建管處表達關心，一度引起爭議；蓓蓓的鄰居不滿痛批，柯市府為了選票刻意討好網紅，2016年就認定的違建到現在還沒拆除，直到蔣市府上任後，才將該違建改回強制拆除。

對此，黃瀞瑩透過辦公室發表聲明，指週刊以「學姐關切喬違建」為題之系列報導，但她澄清絕無此事，是接獲此案後，建管處即回覆本案已排定拆除日期，爾後再無介入，更從未有關說一事。

黃瀞瑩強調，週刊以爆料人片面之詞形塑報導內容，通篇以含糊、抹黑之方式穿鑿附會，惡意扭曲本人行為，實屬有心操作。黃瀞瑩說，由於她正在隨團於國外進行參訪，回國後將立即進行法律追訴程序，以正視聽，捍衛清白。

建管處則回應，該案在2016年起查報在案，因屋主對於查報內容有所爭議，多次委請台北市議會辦理協調會釐清，經釐清後仍應依規定配合改善。建管處強調，期間多次發函請屋主自行拆除，惟屋主仍未配合辦理，故已再訂於今年6月13日強制拆除，而今年期間並未有民議代表要求暫緩拆除情事，惟本案違建所有人於訂期拆除前申請「違建爭議委員」審議，經7月13日審議結果應於公告（7月24日）後2個月內配合拆除，否則由建管處於9月25日起執行拆除。

建管處直言，依現行規定，違建所有人於強制拆除前，對於違建認定有爭議時，皆得提「違建爭議委員」審議，並由建管處依決議內容辦理，建管處將絕對貫徹執行違建拆除的決心，以維護建築物公共安全。