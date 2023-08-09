一名女桌遊講師提起民事求償訴訟，指稱她前年在麥當勞永和中正分店用餐後，因店內階梯與手扶把設計不當等問題，導致她瞬間失足踩空跌倒受傷，台灣麥當勞須賠償61萬多元，台北地方法院認定麥當勞永和中正分店樓梯設計合法，且她未舉證證明受傷與店內設備及管理有關，判決駁回她的請求。

女講師提告指控，她在2021年3月13日上午9點多前往麥當勞永和中正分店用餐，10點10分許用餐完畢準備下樓時，因店內階梯與手扶把設計不當，導致她瞬間失足踩空跌倒，受有左腳踝部挫傷、左踝及左足韌帶斷裂、左側足部舟狀骨閉鎖性骨折等嚴重傷害。

她說，台灣麥當勞是連鎖餐飲業者，原應派員定期巡視分店，注意各分店樓地板、上下樓梯有無階梯及手扶把設計不周全、或水漬、積水及汙穢物等易導致客人失足滑倒或受傷等情，竟疏未注意，該公司不法過失導致她受傷，須負賠償責任。

她說，她因受傷支出醫療費用1萬2820元，因事故發生後需至醫院就診及復健，且復原狀況不佳、行動不便需長時間在家中休養，有不能工作薪資損失36萬5172元，再加上精神慰撫金24萬元，台灣麥當勞須賠償她61萬7992元。

台北地方法院勘驗監視器畫面，發現她在該分店2樓行走樓梯至1樓間，步履平穩，並無任何異狀，在1樓梯平臺往最後一階步向1樓地板時不慎跌倒，她未提出任何證據證明分店樓地板、上下樓梯有階梯有水漬、積水及汙穢物，不能認定台灣麥當勞因環境清潔問題導致她失足滑倒而受傷。

北院指出，麥當勞永和中正分店屬第四類建築物，樓梯及平臺完全符合建築技術規則建築設計施工規定，她也未舉證證明該分店樓地板、上下樓梯有階梯及手扶把設計不周全之情形，判決駁回她的請求，可上訴。