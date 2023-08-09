WeWork曾經是全球身價最高的新創公司之一，市值一度站上470億美元，然而該公司指出，商業房地產供應過剩、彈性空間的競爭更加激烈，以及經濟景況不明，導致該公司第二季虧損。

WeWork高層並警告，近期會員流失率增加，陷入虧損，「引發公司能否持續經營的疑慮」，強調接下來必須仰賴管理層成功執行未來12個月的重整計畫，藉由重整和重新協商租賃契約以改善流動性與獲利能力，此外也打算透過發債、增發股票或出售資產籌募更多資金。

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