新北市祕書處今（9）日在市政會議由處長饒慶鈺以「用心創新秘書處 永續性平新北市」為題進行專題報告，並2個主軸、4個突破，說明新北市近幾年來，從幕僚單位配合各局處推動各項業務的成果，其中教育局指出，預計2030年，新北將達成「校校有國際姐妹校」的目標。

饒慶鈺指出，祕書處原屬於幕僚單位，職掌業務絕大部分在於行政管理，其他部分則為國際事務，包括外賓接待、姐妹市以及市政與在地特色國際行銷，截至目前為止，80個駐台機構當中，有近半數都曾拜會新北市長侯友宜，簽訂逾70項友好交流或合作協議，更在全球6大洲、13國擁有51個姐妹市及友誼城市。

此外，饒慶鈺表示，祕書處在業務推展上也從「被動到主動」、「配合到整合」、「幕僚到業務」以及「管理到設計」等4個突破來實踐「永續發展」及「性別平等」的2大主軸，以用心與創新讓新北成為城市外交的新典範。

祕書處的對於新北市的創新作為也獲得許多局處迴響，環保局表示，自祕書處改建新北第一座性別友善廁所後，也成功催生性別友善廁所標章制度，目前全市共有23座取得此標章；社會局也與祕書處合力推動新北第一座性平基地，逐步將新北市建構為一個對性別更友善、能夠永續發展的城市。

教育局也透過祕書處國際交流的專業，使目前新北共有175所國際姐妹校，4年來超過6800名學生與國際交流，更創設全國唯一的國際交換單一媒合平台，同時也預計，新北市2030年將達成「校校有國際姐妹校」的目標。

新北市長侯友宜表示，在國際上女性內閣過半比比皆是，行政院的內閣女性僅有12％，代表台灣還有繼續加油的空間，而新北市目前女性局處長達到1／3，是六都當中最高，新北更是台灣第一個發表地方自願檢視報告的城市，甚至許多永續議題也都與世界接軌，率先倡議，因此讓新北市這幾年在國際的永續或性平議題上，逐漸成為台灣的城市代表。