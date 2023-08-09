國民黨總統參選人侯友宜今（9）天宣布其能源政策，多次重申其從來沒反對過核電，而是重視核安，「有核安當然可以用核電」。侯友宜目標2050年淨零碳排，能源配比將以核電與再生能源為主，不僅支持核一二三廠延役，核四安全無虞下重啟，他也說將來還會有很多新核電，如小型核電廠或核融合發電都會加入。

侯友宜今天針對能源提出環境永續、國家安全、人民健康、有序轉型四大方向，並達成以綠永續、以核減煤、邁向無煤、以氣承轉、節能優先五大能源主張；並提出2030減碳台灣、2035低碳台灣、2040無煤台灣、2050淨零台灣四大轉型階段。

侯友宜今天也公布其能源配比規劃，侯友宜指出，根據國發會規劃2030年能源配比，排碳能源70％，再生能源30％，而在他們的規劃版本中，因為加入核電，2030年他們規劃排碳能源59％，再生能源27％，核能12％，其他碳中和電力2％。

侯友宜指出，初期運用燃煤發電作為能源安全與電價穩定的關鍵少數，但將逐漸減少燃煤發電，至2030年占比減少至14％，2040年完全停止燃煤發電，達成2040無煤台灣的目標。

侯友宜表示，基於確保國家安全及供電無虞等因素，天然氣占比應維持安全不過半，未來部分天然氣機組在加裝CO2處理設備後，逐步移為備援；「節能優先」，以節能及調節供需為優先，擴大投入節能、儲能及智慧電網的資源，以降低用電需求成長並提高電力調度效益，確保供電充足及穩定。

侯友宜承諾，將在總統第一任期內完成核一、核二、核三檢查檢修工作，安全延役，重新運轉，並且邀請國內外最頂尖的核能安全專家學者成立「核四總體安全審查委員會」，儘快完成核四現有機組的檢修檢查，在安全無虞下，推動核四安全重啟。

中央大學講座教授梁啟源指出民進黨能源政策錯誤，將來會有缺電及漲電價等問題，不缺電的備轉容量率大概是10％，而他預估今年台電備轉容量率只有4％，明年將變成-0.5％，明年將會發生限電問題。

對於侯陣營規劃將來以核電與再生能源來達成2050淨零碳排，再生能源的部分，侯辦國政召集人杜紫軍指出再生能源將以離岸風力發電為主要發展重點，太陽光電有破壞生態以及農漁業問題，希望太陽光電擺在屋頂為主；至於將來技術成熟後，台灣還可以發展深層地熱與深海洋流發電，這都是將來非常有機會成長的趨勢。

至於民進黨批評侯友宜去談核四重啟是被深藍綁架，對此，侯友宜反問，國際趨勢也是使用核電，那美國、日本、南韓等國家都深藍嗎？台灣也通過過以核養綠公投，那台灣人都深藍嗎？他認為核電問題還是要回歸科學驗證，專業討論，不會像民進黨搞台獨跟非核家園神主牌，做不到都在騙票。