中國新聞網9日報導，大陸醫藥反腐引發全行業震動。風暴之下，多地醫療機構已經迅速開啟自查自糾，倒查回扣，多地衛健部門也公布了舉報電話。

中新財經報導，廣西崇左市人民醫院今年4月就發布了關於醫藥代表拜訪醫務人員的公告，其中對於接待時間、接待地點、接待管理等方面都作了規定。

公告明確醫藥代表要進行登記建檔，應當提供包括加蓋企業公章的廉潔承諾書等材料，另外，接待部門應當按照「三定三有」即「定時定點定人」「有預約有流程有記錄」要求接待。接待時原則上不少於2人，包括訪問科室主任或者醫務人員，以及歸口部門或監察室的工作人員至少1人在場，必要時可邀請分管領導或院長參加。接待時由拜訪科室負責人做好接訪記錄，備院紀檢監察抽查流程與記錄。

上述公告還提到，嚴禁任何科室及個人私自接待醫藥代表，不允許醫藥代表私自進入科室（門診、急診、病房、藥學部、行政辦公室等）進行相關有產品推介、促銷和其他活動。醫院在重點區域安裝高清視訊監控設備，監控錄影保留90天等等。

與此同時，公開報導顯示，不合理取酬專項清退工作已經陸續在部分地區開展。

例如，據多家媒體報導，前不久，一份名為《廣西壯族自治區人民醫院深入開展不合理取酬專項清退工作實施方案》的文件在業內廣泛流傳。上述網傳檔提到，全院醫務人員須主動清退2018年－2023年5月以來所收受的講課費、培訓費、研討費等不合理報酬。清退工作至7月31日結束。

同類的醫院反腐工作並不限於廣西。從多位業內人士處了解到，瀋陽一些公立醫院，類似工作也已經開展。另有媒體報導稱，廣東有幾家大醫院也開始禁止醫生參加廠家舉辦的會議，排查講課費等。

江蘇省邳州市紀委監委督促公立醫院完善藥房、財務、採購管理等關鍵崗位輪崗監督制約機制，對醫藥代表實行審查備案登記制度，並簽訂廉潔購銷協定，利用大資料建立處方抽查機制，避免高價藥品濫購濫用。

今年5月，大陸國家衛健委等多個部門聯合印發《2023年糾正醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風工作要點》。「受賄行賄一起查」，健全違規違紀違法行為主體的機制成員單位間通報制度。

中新財經報導，近期已有北京、福建、海南、山西等多地衛健委公布舉報電話，推進醫藥領域腐敗問題集中整治工作。

舉報內容涉及醫藥領域行政管理部門參加可能影響公正執行公務的宴請、娛樂、健身、旅遊等活動；藥品、器械、耗材「帶金銷售」腐敗問題等等。