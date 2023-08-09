早年建築物常用石綿瓦為屋頂及側邊建材，經歷50年後大量建材將於近年達到使用年限，然而石綿建材廢棄物處理費用較高，破損的粉塵也會對人體造成健康危害，環保署已向行政院爭取16億元補助經費協助清除。然而台北市在相關辦法屬財力分級第一級，因此不納入補助對象。

石綿具防火、絕緣、耐高溫等特性，於1970、1980年代廣泛應用於防火建材中，雖然石綿瓦或石綿浪板使用時結構完整並無危害性，但拆除過程中若有破損，石綿纖維飛散易致吸入危害風險，尤其慢性吸入石綿會累積於肺泡無法排除，最終發展成石綿肺症或肺癌等癌症，逐步限用、禁用石綿已為國際趨勢。

環保署廢管處長賴瑩瑩表示，未來幾年是石綿建材大量排出時間， 為了協助民眾清除家戶的石綿建材廢棄物，環保署已爭取16億經費，由地方環保局協助民眾清運石綿瓦或石綿浪板廢棄物，讓民眾免於負擔處理費用。

賴瑩瑩說，由於石棉建材廢棄物對健康有危害疑慮，將會以熱處理破壞纖維性後當作粒料來固化掩埋等處理。根據近2年無人機遙測統計，全台石棉瓦屋頂屋舍約有24萬棟，重量約53萬噸，其中以彰化、雲林、台南沿海地區房舍為多。

環保署補充，依中央機關對直轄市及縣市補助辦法規定，中央補助在各縣市依照財力分級有一定額度的配額款，但是台北市屬於財力分級第一級，因此這16億無法補助給北市，但北市可自行編列預算來處理石綿建材廢棄物。

早在1989年5月1日公告石綿為第二類毒性化學物質後，政府便逐年限制石綿使用用途，2018年1月1日起除了用於研究、試驗、教育外，其餘用途均已禁止；環保署於2022年10月4日公告「限制含石綿產品輸入」，規定自2023年5月1日起禁止含石綿產品輸入，違反者將處6萬元至30萬元罰鍰，而任意棄置者最高將處1000萬元罰鍰。