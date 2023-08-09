為將永續城市的推動帶入年輕人的想法，高雄市政府青年局於8日舉辦國際青年論壇，廣徵青年的創意與願景。除了吸引國內外百餘位青年爭相報名外，更邀請文化、交通、科技、環保、海洋城市及公共參與等各領域翹楚，給予青年啟發與實踐的建議，為高雄的永續發展獻策，讓未來高雄成為青年朋友的「理想型」。

國際論壇安排青年到高雄鹽埕區走讀，參訪鹽埕第一公有市場。（圖片來源：高雄市青年局提供）

高雄市青年局局長張以理表示，為推動高雄在地國際化，展現高雄成為國際城市的實力，國際青年論壇以全英文進行，吸引國內外青年踴躍報名參加，藉由跨國的交流與討論，帶領青年深度認識高雄，共同發想永續城市的可能做法，提升青年國際視野及了解各產業脈動，促進青年國際參與及累積其國際交流經驗與能力。

擔任環保議題桌長徐致遠是現任政大學生會會長，他認為跨國的交流活動讓我們可以看到全然不同的視角，雖然同樣是環保議題，在不同文化中有不同的脈絡，除了深化國際觀的視野外，也對本土議題有更不一樣的想像。透過領域專家的反饋，也了解現在的環保概念，除了過去的回收再利用外，更進化到減碳的國際需求。

青年參訪中鋼總部大樓，中鋼團隊特地以全英文說明。（圖片來源：高雄市青年局提供）

現就讀台灣大學外文系的郭智謙畢業於高雄中學，曾擔任雄中大使團團長及模擬聯合國社長，對於有機會回高雄參加這個活動，感到驕傲，「高雄越來越變成我想要的城市，真的很感動」。

此次國際青年論壇是以城市的永續發展為主題，特別邀請在文化界富有盛名，也是《蘭陵三十在高雄》、《蘭陵40：演員實驗教室》的製作人陳以亨教授，與青年分享跨國境文化交流；成功大學交通管理系的教授陳勁甫，引領青年探討AI化的交通趨勢；嘉鴻遊艇集團執行長呂佳揚，與青年討論海岸線的開放與管制；智冠科技的王俊博董事長，探討數位浪潮改變生活的可能；森崴集團富威電力的總經理郝遐鵬，引領青年思考對接國際的減碳模式；最後由所有專家，共同回饋公民參與共創永續城市議題。

擔任環保議題桌長的徐致遠(右)很高興能夠參加這次圓桌論壇，認為跨國交流更能體會淨零碳排的國際趨勢。（圖片來源：高雄市青年局提供）