27歲的葉姓男子，涉嫌從今年6月起，多次前往台南市中西區一家美甲美睫店外徘徊、偷窺，還趁四下無人之際，對著店外的女鞋、安全帽吐水口。經店家上網公告並報案，市警二分局員警今天循線前往葉男任職的公司將他傳喚到案後，他不僅坦承犯行，還聲稱吐口水會興奮，讓員警傻眼。鑑於並無類似案例，全案偵訊後，仍依公然侮辱、毀損等罪嫌送辦。

近日有女網友在臉書「台南府城大小事」社團PO文，提醒「台南的朋友們小心此人！」說，該男子出沒於台南中西區建業街，大約下午4點到晚上8、9點左右，會在她們店外徘徊，有時還會坐在對面一直偷窺，並趁四下無人時偷走門口的女鞋後，不知道是吐了口水還是什麼的不明液體。

原PO認為，「大概是看我們都是女生，踩到他的液體在暗地裡很開心？真的非常噁心！」，還「覺得我們沒有發現，最近出現的次數越來越頻繁，甚至隔不到一天又來！似乎對於停在門口機車的把手及安全帽，也做了類似的事情，一樣也是溼溼黏黏，真的對我們造成超級大的困擾，下班都會害怕。」

網友還說，「有報警了，但警察說目前法律對於這種事情沒辦法起到多大作用，抓的人頂多能勸戒他，如果有看到此人再次出沒，再麻煩各位多注意！」

警方今天接獲店家報案後，經調閱監視影像，迅速鎖定涉案的葉姓男子，並循線前往對方任職的公司，將他傳喚到案說明。

警方調查，葉男從今年6月起，被店家發現3次朝顧客或員工的鞋子、安全帽吐口水，涉犯公然侮辱、毀損等罪嫌。儘管對方表示，吐口水會興奮，但因查無類似病例，全案依法函送台南地檢署偵辦。