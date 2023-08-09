2歲的廖姓男童日前溜出家門，在雨中穿梭車陣中，情景令人怵目驚心，巡邏員警發現將他抱起一戶戶尋找家人。（霧峰警分局提供／馮惠宜台中傳真）

卡努颱風遠颺後帶來鋒面豪雨，日前一個濕冷午后，台中霧峰警分局成功派出所巡佐李守正和警員劉建佑正在執行巡邏勤務，檢查颱風過後的災情，卻意外發現一個小男童在大雨中獨自行走，情況令人揪心。

故事發生在5日中午約12點，這名2歲的小男童姓廖，他在大里區的長春路78巷中間，淋著雨孤獨地走在車道。幸好警員劉建佑立刻察覺到了這一情況，他毫不猶豫地上前，將小男童抱到路旁，小心地為他擦去身上的雨滴。然而，小男童的父親卻毫不知情，他一度以為兒子還在家中。

面對稚嫩的小男童，劉建佑詢問他家住在哪裡，然而，小男童只會咿咿呀呀地回應，用手指著某個方向。這時，劉建佑毫不猶豫，抱著小男童深入每一條小巷，一戶戶詢問，並盡其所能地保護小男童。但小男童似乎迷失了方向，一直在變換著指引的方向，讓劉建佑感到焦慮。

他不想讓小男童感冒，於是加緊腳步，不畏雨水深入每一個角落。終於，在一名熱心的住戶的幫助下，警方得知了小男童的家屬資訊，找到了他的家人。當廖姓父親看到警員抱著他的兒子回來，驚訝不已，他感激地意識到，是警方的及時發現和幫助，讓事情沒有變得更加嚴重。

霧峰分局長陳祥麟提醒家長們，在幼童學語階段，需要格外小心，不論在家或外出，都需要有家人的陪同照顧。而稍大一些的孩子，則應該教導他們一些基本的求助知識，確保他們在危險時能夠及時獲得幫助。